Pinkove Zvezde

Kao frizerka možeš imati uspeha! Karleuša ocrnila Anđelu Kaličanin, niko nije mogao da je odbrani!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Desingerica joj jedini dao pozitivan glas.

Sledeća takmičarka ove večeri bila je Anđela Kaličanin, koja je otpevala pesmu Vesne Zmijanac "Ovo u grudima", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga ona se odlučila za numeru "Ostavljena" koju u originalu peva Ana Bekuta. Ona je dobila samo jedno "Da", od Desingerice.

- Ovo je zbog mentorke i nekako je u drugoj pesmi to narodnjački bilo čak i okej, a prva je krajnji organizovani kriminal, ovo je neka motivacija da ne bude četiri ne - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Posle kažite da nije dobro dete - rekla je Viki.

- Molim te Viki nemoj Despića da nazivaš dete, pa u njemu dete ne vidi ni mama njegova - dobacila je Jelena.

- On stvarno može da mi bude dete - rekla je Miljkovićka.

- Mama, ja se sve slažem - rekao je Despić.

- Jelena, i ti si mogla da ga rodiš. On je veliko dete, samo treba da ga ukrotimo - navela je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad smo kod humanosti ja bih rekla Anđeli, ovo je bilo katastrofa. Čime se ti baviš - pitala je Jelena.

- Ja idem u gimnaziju, a otvorila sam i svoj frizerski salon - rekla je kandidatkinja.

- E tu je tvoja budućnost. Život će te demantovati da ti ne treba da se baviš pevanje, uz dužno poštovanje tvojih godina, veruj ti meni, ne treba da se baviš pevanjem jer nećeš imati uspeha, ali kao frizerka vrlo moguće da - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve kad postavimo, mnogo toga je bilo loše, ukoliko želiš da se baviš pevanjem moraš puno da radiš na tome, da se vratiš na početak i da kreneš da učiš sa profeskorkom, da te nauči da izdržiš ton, pa onda dalje - rekla je Viki.

Autor: R.L.

