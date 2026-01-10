Postao veliki savetnik: Janjuš otkrio Milici kako da Terzi provoza psihu i razvali ga, pa negirao da je ikad bio s njom! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Maša Mihailović dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi progovorio o sukobu Aneli Ahmić i Milice Veličković.

- Ja bih na početku čestitao Milici rođendan. Slušamo sad ovde neke priče od njenih drugarica, to mi se ne sviđa. Od njenih odnosa sa muškarcima znam za Adama Đoganija, kao i za mog druga iz Prijepolja. Pitao sam je da li je bila sa Rajačićem, ali mi je rekla da nije. Meni uopšte nije bilo jasno kako se ona i Aneli druže, a Aneli je ušla i odmah napala Sofiju zato što je branila Milicu svim silama - rekao je Janjuš.

- Ne s*ri, nemoj da mi p*lamudiš već priznaj da si bio s njom. Odlično ga poznajem i znam da je bio on s Milicom pre nego što je upoznao s drugom - rekla je Aneli.

- To su dve drugarice koje su se napolju družile, a sada Aneli iznosi da je Milica bila sa 30 momaka. Takođe sam govorio da je jako dobra majka koja 24h provodi vreme sa svojim detetom. Naravno da treba da ode i provede se, kakve to veze ima? Moja žena isto izlazi, zamisli sad ja trebam da živim život, a ona da sedi kući ceo dan. Milica nikada za sebe nije rekla da je divna i da ima sjajnu prošlost, ali naravno da je ona bila povređena i ne zna kako da povredi Terzu na način koji bi ga razvalio. Ja kad sam napravio sr*nje, meni je moja bivša žena dovela da vidim ćerku i onda sam sreo da porazgovaram s njom. Rekla mi je: ''Video si svoju ćerku sada, ali izgubio si svoju porodicu'' i nije mi rekla nijednu ružnu reč, a razvalila me - rekao je Janjuš, pa dodao:

- Ona je dobra majka, ali biće još bolja majka kada dođe i kaže Terzi: ''Bio si loš muž, ajde budi dobar otac''. Ne mislim da je ispravno ovo kako ona postupa, mislim da treba da vodi računa o svom životu i da Terza ne treba da je vređa. Sofija je njoj slaba tačka još od prošle godine - rekao je Janjuš.

