Mervan Mehmedović PODIGAO muziku na viši nivo! Sve ostavio bez reči!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napravio magiju.

Sledeći je na veliku scenu izašao Mervan Mehmedović koji je otpevao pesmu "Amalipe" Zvonka Demirovića, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje on je izabrao pesmu Tošeta Proeskog "Srce nije kamen", a nakon nastupa dobio je sva četiri glasa i prošao direktno u naredni krug.

- Ovo je neprijatno, da moram stalno četiri da, ja stalno čekam nešto, ali svi su dobri - rekao je Desingerica.

- Pesmu "Amalipe" nikad je nisam čula u ovom izvođenju i baš sam se naoštrila, ja ovu pesmu obožava. Svi su je u tom maniru njegovom izvodili. Mislila sam da si promašio pravac, stil, ali kako je odmicalo, ukapirala sam da si to želeo, da ti to tako doneseš. Ja više volim izvođenje po Zvonku, ali ovo je bilo lepo, dobro je uradio, nemam zamerke. Lep utisak, i sviđa mi se što si napravio taj izlet, jer si bio hrabar, potrudio si se i ja to podržavam - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram pohvaliti jednu stvar, jedan naš muzičar je rekao slušajući nekog velikana i rekao: "Ala si je preprao", e ti si to lepo uradio i to je bio jedan mali koncert za klavir i glas. Druga pesma nije ni bitna, na nju se ne bih ni osvrtao. Ti si napravio početak, temu, i zaključak sa samom kodom solo i to je bilo dovoljno da ti ja dam glas, bravo momče - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Složiću se sa svime što su kolege rekle, srećno - rekla je Zorica.

- Meni se više sviđa ta romska interpretacija, nije bilo za ne, bilo je za četiri da. Ne znam kako ćemo dalje da ocenjujemo kad su ovako dobri pevači, šta da izaberemo - rekla je Desingerica.

Autor: R.L.

