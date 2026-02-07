Ona nema karmičku sreću! Takmičarka NA IVICI SUZA zbog baraža, Jelena svim silama pokušala da je iščupa!

Ipak će potražiti svoje mesto u baražu.

Maja Milošević sledeća je takmičarka koja se predstavila ove noći i to sa pesmom Done Ares "Suze moje plaču za oboje", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu Cece Ražnatović "Neću da budem ko mašina", a za svoje izvođenje je dobila tri da i jedno ne od Desingerice.

- Ne zato što je prva pesma bila dinamički nula, bila je ravna, nije mi se svidela. Druga je bila dobra, ali već za ovaj krug treba da budu obe dobro, ovo je bilo i više nego realno, nije bilo za četiri da, prva pesma je bila mnogo ravna, šok terapija - rekao je Desingerica.

- Pa takva je pesma - rekla je kandidatkinja.

- Meni se dopalo, jer Dona Ares to tako peva, i tvoja boja glasa je odgovarala, uboli ste fazon, a u drugoj pesmi je bilo energije, meni se baš svidelo - rekla je Viki.

Ona je potom otpevala akapela, a Despić je konstatovao da tako nije pevala pri nastupu, dok mu je Jelena dobacila da se ogrešio.

- Ona se svađala sa muškarcem - rekao je Bosanac.

- Ti si u pravu, ali su sitna crevca za treći krug - rekla je Viki.

- Mora prvo mora da se miluje, mora tako da krene, ne kao da je došla da me bije. Mora da ima dinamiku, da se mazi - rekao je Desingerica.

- Izgleda da je moja kritika na račun mentorke od prošlog puta uticala, sad si druga osoba, nije ona haljina, sad si paket za poslati predsedniku. Pogodila si manir interpretacije i Done Ares i Cece. Ti si sad rešila sve ili ništa, šteta je, godinama se takmičiš, i moraš da pronađeš u ovom serijalu to nešto što ti fali - rekla je Zorica.

- Najbliži sam bio da dam ne, ali sam dao ne čisto da budem fer. Ali činjenica jedna Dona Ares je imala toliko s*ksepila u glasu, toliko je znala da donese taj tekst, da nisi bila ni približna tome. Imaš jedan problem, ovo što je Despić rekao, fali ti maženja, uvoda u nešto, a ne odmah šamarčina a muškarac zveknuo tamo negde u ćošak. Ti imaš problem da napraviš razliku između laga koje obiluje neka pesma, sve je ravna crta i kad dođeš u najveću poziciju, zadaviš ga, to će te čekati ako malo na to ne obratiš pažnju, ne valja to, nije dobro - rekao je Bosanac.

- Na našoj estradnoj sceni postoje mnogi pevači koji traju godinama koji ovoj devojci nisu ni do kolena, ali se desila sreća, sklop okolnosti, krenuli su. Budimo realni, kad bismo čuli na radiju, mi bismo nepogrešivo znali. Ja bih od hiljadu njih prepoznala nju. Hajde da pomognemo devojci koja ima tako skupu boju glasa, jer je rođena da bude pevač. Njoj treba ovoliko, ja bih vas zamolila, ja ću raditi sa njom, mislim da je ova devojka zaslužila u moru onih koji postoje na sceni, posle takmičenja gde je prolazila na baš slavno jer je mirna povučena, da joj damo šansu - rekla je Jelena.

- Osećam se kao da mi prodaješ punta na plin - rekao je Desingerica.

- Ima tu moćnu i skupu boju, zaslužuje priliku da ide dalje, trebaju nam takvi kandidati - rekla je Viki.

- Ona nema tu karmičku sreću, njoj se konstantno vrata zatvaraju, ja to osećam kod nje - rekla je Jelena.

