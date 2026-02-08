ZA NJU JE OVO KRAJ! Aleksandra Blagojević napušta 'Pinkove zvezde'!

Nije uspela ovog puta.

Sledeća takmičarka koja se predstavila ove večeri je Aleksandra Blagojević koja je otpevala pesmu svoje mentorke Jelene Karleuše "Moj dragi",

Nakon ovoga, za svoju drugu pesmu ona je odabrala numeru Seke Aleksić "Baš mi se sviđa tvoja devojka". Ona je dobila tri ne, a Desingerica je tek nakon isteka vremena glasao pozitivno, zbog čega se odmah pobunio Bosanac.

- Ovo se ne važi, ti nisi glasao dok ona nije počela da vodi program. Ona bi ispala. Ja nemam ništa protiv da ona dobije da, ali se glasa dok ne počne da se vodi program - rekao je Bosanac.

- To postaje praksa, da se završi pesma, ti tek onda glasaš - složila se Zorica.

- Produkcija mi je upravo javila da si zakasnio i da je tvoj glas negativan - rekla je Bojana.

- Pre šest meseci mi se desilo i Zorica mi zamera, kad sam zakasnio, ako ćemo po pravilu onda je njemu da - rekao je Desingerica.

- Prva pesma nije valjala ništa. Ona stvarno mentorka ima teške pesme, tebe je koštao taj intro, to nisi ubola nijedan ton. Ovu drugu pesmu mogu i ja pevati i bilo je skliskih tonova - rekao je Bosanac.

- A i druga pesma, bila je malo bolja, ali nije za da - rekla je Viki.

- Kako odmiče takmičenje i sa svojim kandidatima, onda kapiram kako Jelena dobru muziku ima i teško je to ispratiti, to je bio kao deo odrastanja, baš dobru muziku i teško je ispratiti. A loše je, mislim da nisi stigla da se pozabaviš sa svakim kandidatom da radiš s njim da je trebalo bolje da se spremi - rekao je Desingerica.

- Aleksandra stoji da ovo nije bilo tvoje fantastično veče, a izgledaš kao mega, baš si zgodna, dobra riba, energična, za scenu rođena, ja ću dati sve od sebe da taj zlatni glas bude tvoj - rekla je Karleuša.

