Karleuša PRODAJE LUKS VILU NA DEDINJU! Otkrila i koliko traži za nju!

Da li je zaista na prodaju?
Tokom komentarisanja nastupa Sanje Kostić, Bosanac je otkrio da je dobio popust kod Viki Miljković za kupovinu stana, te da mu nedostaje još malo da kupi i garažu. Zbog toga je pitao kolege za pozajmicu.
- Ja više nikom ne dajem pare ni na kamatu - rekla je Jelena.
- To će Jelena da ti pomogne, njena kuća je jako vredna - rekla je Viki.
- Što mi ne reče da prodaješ kuću - pitao je Bosanac.
- Nemaš ti love za tu kuću, pošto sam beskućnica, ništa, nema - rekla je Jelena.
- Hajde, pomozite braćo - rekao je Bosanac.
Da li se Jelena samo šalila sa svojim kolegama iz žirija, ili je luksuzna nekretnina zaista na prodaju, ostaje da saznamo u narednom periodu.
Autor: R.L.