Karleuša PRODAJE LUKS VILU NA DEDINJU! Otkrila i koliko traži za nju!

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com ||

Da li je zaista na prodaju?

Tokom komentarisanja nastupa Sanje Kostić, Bosanac je otkrio da je dobio popust kod Viki Miljković za kupovinu stana, te da mu nedostaje još malo da kupi i garažu. Zbog toga je pitao kolege za pozajmicu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja više nikom ne dajem pare ni na kamatu - rekla je Jelena.

- To će Jelena da ti pomogne, njena kuća je jako vredna - rekla je Viki.

- Što mi ne reče da prodaješ kuću - pitao je Bosanac.

- Nemaš ti love za tu kuću, pošto sam beskućnica, ništa, nema - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajde, pomozite braćo - rekao je Bosanac.

Da li se Jelena samo šalila sa svojim kolegama iz žirija, ili je luksuzna nekretnina zaista na prodaju, ostaje da saznamo u narednom periodu.

Autor: R.L.

