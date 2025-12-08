Sujetan je i iskompleksiran! Boginja rešila da BOCNE Aneđela, ovim pokazala svoje simpatije prema njemu?(VIDEO)

Da li joj se zaista dopada?

Tanja Stijelja Boginja navela je Aneđela Rankovića za najsujetniju osobu, a mnogi učesnici smatraju da joj on simpatija.

- Što se mene tiče prvo mesto je Anđelo, sujetan jako, ne može da istrpi kritiku, jako si sujetan i iskompleksiran. Sa kompleksašima ne želim da pričam. Kačavenda ti je rekla da si proračunat, a ti se ližeš s njom. Druga je Rada. Jako iskompleksirana, ja pa ja, ništa ne može da joj se kaže, treća osoba je Dušica, devojka bez slike i tona - rekla je Boginja.

- Na prvo mesto ću staviti Ivana, kad nije nešto po njegovom voli druge da omalovažava, misliš da si najpametniji. Druga je Teodora, ona je rekla da sam ja p*čkast, objasnićeš, meni je najbitnije da vidite na mojoj faci da ne moram ništa da vam pričam. Jeste Rada ispala sujetna juče, ali mlada je, neću da je stavim, staviću Luku - rekao je Bora Santana.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.