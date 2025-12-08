AKTUELNO

Zadruga

Sujetan je i iskompleksiran! Boginja rešila da BOCNE Aneđela, ovim pokazala svoje simpatije prema njemu?(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li joj se zaista dopada?

Tanja Stijelja Boginja navela je Aneđela Rankovića za najsujetniju osobu, a mnogi učesnici smatraju da joj on simpatija.

- Što se mene tiče prvo mesto je Anđelo, sujetan jako, ne može da istrpi kritiku, jako si sujetan i iskompleksiran. Sa kompleksašima ne želim da pričam. Kačavenda ti je rekla da si proračunat, a ti se ližeš s njom. Druga je Rada. Jako iskompleksirana, ja pa ja, ništa ne može da joj se kaže, treća osoba je Dušica, devojka bez slike i tona - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvo mesto ću staviti Ivana, kad nije nešto po njegovom voli druge da omalovažava, misliš da si najpametniji. Druga je Teodora, ona je rekla da sam ja p*čkast, objasnićeš, meni je najbitnije da vidite na mojoj faci da ne moram ništa da vam pričam. Jeste Rada ispala sujetna juče, ali mlada je, neću da je stavim, staviću Luku - rekao je Bora Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stigao žestok prekor: Matora osudila Luku zbog odnosa prema Aneli, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Zadruga

PRESIMPATIČAN JE, JA VOLIM TAKVE MUŠKARCE! Anita odlepila za Lukom, ishvalila ga na sva usta! (VIDEO)

Domaći

VRATILA SE SEBI! Dušica Jakovljević menja svoj izgled! Pokazala novu frizuru, a o njenoj transformaciji svi pričaju! (FOTO)

Zadruga

Skinula rukavice: Dragana priznala šta oseća prema Terzi, pa progovorila o provokacijama koje dobija od Sofije! (VIDEO)

Zadruga

Palo pomirenje: Filip i Anita zaboravili na sukob, ona ga šokirala priznanjem! (VIDEO)

Zadruga

TERZA CRVEN KAO PAPRIKA, Kačavenda mu izukla priznanje: Sofija, volim te, zaljubljen sam u tebe! (VIDEO)