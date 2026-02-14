Bilo je nezainteresovano, hladno i bez emocija! Nikola Aleksić prošao kao bos po trnju, novu šansu tražiće u baražu!

Nisu ga štedeli.

Sledeći kandidat ove večeri koji se predstavio u "Pinkovim zvezdama" bio je Nikola Aleksić, koji je otpevao pesmu Bekija Bekića "Čubura", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Za svoju drugu pesmu on je izabrao numeru "Pola tebi pola meni", koju u originalu izvodi Miloš Bojanić, a za svoj nastup doibio je dva "Da" od Desingerica i Viki, dok je od Bosanca i Jelene dobio "Ne".

- Prva pesma potpuni debakl, boja glasa se pretvorila u neko njiištavo pevanje, pesma koja je morala da nas dotakne sve, pogotovo nas koji smo izgubili majke, bilo je hladno, nisam osetila. Ono zbog čega sam te najviše kaznila je tvoj izraz lica, bilo je uznemirijuće hladno - rekla je Jelena.

- Činjenica je da je on pevao dosta čisto, ali bez dinamike, bez unošenja jedne note u tekst, značajne za tvoju interpretaciju, strofu i refren si jačinom izjednačio. Tebi je vokal "a" veliki problem, i drugo ritmički, u pevanju postoji ritam pesme, to Bojanić šije, tebi je druga pesma ravna odavde do Novog Sada - rekao je Bosanac.

- Bilo je tu i lepih momenata, opšti utisak je da ove pesme nisu bile za tebe. Svako od nas ima neštro što lmu stoji i što mu ne stoji. Jednostavno nisu pesme bile za tebe adekvatne, ne pristaju tebi i to te je koštalo i ovo je realno glasanje - rekla je Viki.

- Samo da dodam, zašto si ti išao bez problema do ovog kruga, jer ti pevaš čisto, ali sve lepote pevanja nemaš - rekao je Bosanac.

- Meni je prva pesma bila okej, ali druga pesma mi bila malo dosadna, možda nisi manipulisao sa nama dovoljno, izgledalo je nezainteresovano, dosta hladno, nije loše, ali nisi emocijom to doneo - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.