Prijateljstvo na tankom ledu: Mina i Dačo sručili surovu istinu Asminu u lice, ovo više neće trpeti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu ga štedeli!

U toku je emsija "Nominacije", ukućani Bele kuće danas biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč 

- Asmin je neko koga sam od prvog dana gledala nekoga ko može da postane prijatelj ovde. Dača i ja smo jedini koji smo umeli sa njim da razgovaramo i da ga smirimo. Naš odnos je na klimavim nogama, pogubio se i ušao u crveno. Neke stvari koje radi mene nerviraju. Recimo kad hoće da me ućutka i kad se meša u moj odnos. Meša se u svaku moguću priču kao začin. Ovde je bilo da nas pojedini spajaju. Imam neke stvari da ti kažem, ali to ću ti reći u radiju. Imaju stvari koje su mi zasmetale. Aneli i Asmin, donekle mi je drago jer je spuštena lopta. Biće njihova pobeda ako izađu u normalnim odnosima odavde. Bude mi žao kad su joj oči pune suza, ali je ne gotivim. Ostavljam Asmina - rekla je Mina.

- Vaš odnos ću komentarisati za mesec dana. Ja u sezoni sedam nisam bila učesnik i ne mogu da upoređujem neke stvari. Aneli i ja ponekad imamo sukob i to je to. Ostavljam Asmina - rekla je Sofija.

- Ne sviđa mi se to što si se ogradio od mene i Mine. Stvari koje si izgovorio sam ti oprostio, ali svaki sledeći put neću već ću jače udariti. Oprostio sam ti jer mislim da sam donekle ispao kriv jer sam te sa garniture izvređao. Ja znam da bi i moja majak uradila sve zarad svoje dece, tako da ne mogu ni tebe da osudim. Majke idu na sve ili ništa zbog dece. Ja mislim da se tebi Maja svaki dans ve više sviđa, a ona se igra. Aneli i ja smo ovde imali najveće moguće svađe, ali sada mi odgovara da se družim sa njom. Ja mislim da ne bi trebala da se mešaš u odnos Hane i neria. Luka i ti ste ušli planski da idete protiv Amsina, ali vam nije uspelo. Luka je želeo da se pokaže kao očuh, da je bolji otac od Asmina. Aneli više puta ume da mu prebaci za Maju, a onda i on njoj za dve ili tri osobe. Posle kaže meni: "Dačo, ajde vadi me iz go*ana", e pa nema vađenja.Primetio sam da Luka hoće da utera Asminu - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić

