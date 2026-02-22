Cura je za desetku! Nataša Alimpić pokupila svu naklonost žirija, prošla direktno u četvrti krug (VIDEO)

Podigla je studio na noge.

Naredna kandidatkinja ove večeri koja je izašla na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" je Nataša Alimpić, a ona se predstavila pesmom "Devet života" koju u originalu izvodi Aleksandra Prijović, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je otpevala čuveni hit Indire Radić "Pije mi se", a za svoj nastup dobila je sva četiri glasa i prošla direktno u sledeći krug.

- Meni je bila baš super i sviđa mi se tvoj vokal i stav na bini, možda bih promenila drugu pesmu, nešto mi je upala čudnovato, ali nije mi bilo da bih dao ne, baš mi je bilo do j*ja nešto - rekao je Desingerica.

- Mislim da je bilo sve apsolutno dobro, nekad imam problem kad pesma traje, sve je okej, apsolutno mislim da treba da nastaviš dalje - rekao je Ognjen.

- Ti si odličan pevač, druga pesma em što nije takmičarska em je bila na početku u falšu, ali ja znam šta ti možeš, nije bilo najbolje pevanje u takmičenje. Ja ti dajem da neka bude ovoga puta kredit - rekla je Viki.

- I jeste i nije, izbor pesama je vrlo... Da su bar teške, prvoj pesmi fali početak, bila je nesigurna, dok niste krenule da kokate u refrenu. Druga pesma je napravljena niskoprofilno, to se pravi da se publika ne bi mučila, četiri tona, ali to nije za takmičenje. Ja tebe znam odlično i znam koliko možeš, izazovnije pesme bi bile bolje, cura je za desetku i bravo - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.