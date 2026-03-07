Dala sam ti 'Da' i mogu da te bušim: Igor Lošić prošao direktno, a onda dobio UŽASNE KRITIKE (VIDEO)

Bili su žestoki!

Igor Lošić bio je treći kandidat ove večeri koji je otpevao pesmu Šabana Šaulića "Ti me varaš najbolje", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras je na njenom mestu Đani.

Odmah potom, Igor je otpevao i pesmu Miroslava Ilića "Polomiću čase od kristala", a žiri je i ovoga puta bio oduševljen i ujedinjen, sva četiri "Da".

- Meni je tvoj vokal magnificent, odličan, prodoran, meni je prva pesma bila dosta bez dinamike, dosta ravna, ali uzeću kredit što možda niste imali vremena da se spremite. A druga pesma bomba, sve je bilo bomba, ovo je za sad na kredit, a ne znači da nisi vrhunski - rekao je Desingerica.

- Ti si Šabana otpevao korektno, ali nema dinamike, moramo da prosejavamo kroz sitno sito, kako idemo iz kruga u krug. U prvoj pesmi nisi ni stilski otpevao kako treba, bila je sve ista jačina, dinamika, a u drugoj si se izvukao, sve je bilo pitko i lepo - rekao je Viki.

- Ja sam ti dala da samo da bih mogla da te bušim večeras, ti znaš koliko ja tebe hvalim, ti si moj miljenik, ali večeras ne da nije bilo za četiri da, nego je trebalo da te kaznimo. Prva pesma si bio bukvalno za ispadanje, ne leži ti, ne treba nikad više da pevaš Šabana. Ti ništa napraviti nećeš ako budeš imao takav pristup, takvu energiju, da si ovako pevao svi bi jeli i niko ne bi gledao i ne bi slušao - rekla je Jelena.

- Meni je on bio super, bilo je pre tebe kandidata koji su bili još gori, ti si bio odličan. Pevao si Šabana oprezno, Šaban je zahtevan, možeš da pevaš Šabana. Ti si meni lutka, nije falširao. E ljudi Desingerica počeo da priča o muzici, ćuti kad pričam. Tvoja pojava, tvoja otmenost, tvoja boja glasa, sve je na mestu, trileri na mestu, drugu si pokazao da možeš da raspališ, bravo - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.