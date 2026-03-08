AKTUELNO

Ja sam bio urednik, a ti si MOLILA ZA PLOČU! Žestoka svađa Bosanca i Viki: Nisam na tvoja vrata došla!

Zamerila mu je ovo!

Nakon što je Jovan Gavrilović završio nastup došlo je do rasprave između njegove mentorke Viki Miljković i Bosanca.

- Ja sam bio stvaralac, i za mene to nije poznato područje. Nisi bio loš, ali pevaš nazad, uzmi harmoniku, kad pevaš cokći da dobiješ drajv - rekao je Bosanac.

- Bosanac, sa 19 godina deca koja gaje ovu vrstu muzike, ovaj stil, fazon - rekla je Viki.

- Pa ne peva se taj stil tako. Svirao sam i ja taj stil. Ja kad sam došao u Beograd ti si prpala po pepelu i već sam bio urednik kad si ti molila da snimiš ploču - rekao je Bosanac.

- Ja nisam molila tebe nego Marinu i Futu, kod tebe nisam došla na vrata - rekla je Viki.

