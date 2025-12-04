AKTUELNO

Objavila novi rat: Alibaba ponovo zatražio DNK test, Aneli doživela nervni slom! (VIDEO)

Ovo mu je žestoko zamerila!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Asmina Durdžića.

- Asmine, da li ćeš i dalje tražiti DNK test? - glasilo je pitanje.

- Sad šta god da odgovorim, slagao bih. Ja volim Noru i mislim da je moje dete, ali u meni uvek postoji crv sumnje jer nisam dete video dve godine i voleo bih da vidim kakav će osećaj biti kada je budem uzeo u ruke. Zaboravio sam kakav je to osećaj jer se sav naježim kad uzmem bratovog sina - rekao je Alibaba.

- Zbog čega nisi video dete toliko dugo? - upitao je Milan.

- Nisu mi dale, Grofica mi nije dala - rekao je Alibaba.

- Kako da mu daju kad je par dana nakon mog ulaska okačio Norinu sliku i rekao da je Žikino dete? - upitala je Aneli.

- Grofica stavlja detetu grudnjake i daje mu suknjice - rekao je Alibaba.

- Hoćeš glavu da ti polomim? Opet blatiš svoje dete - rekla je Aneli.

- Ja ću DNK uraditi prvom prilikom kad dete dođe u Linc - rekao je Alibaba.

- Ili javno ili nikako - rekla je Aneli.

- Ukoliko on ima crv sumnje, trebaju odmah da urade da bi njemu to olakšalo - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

