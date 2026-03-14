Najbolji nastup Nikole Trifića IKADA! Pobrao sve simpatije, Đanijev sin otkrio da ga poznaje: Lud je ko struja! (VIDEO)

Odlično se pokazao.

Sledeći kandidat ove noći bio je Nikola Trifić, koji je ovoga puta otpevao pesmu Sinana Sakića "Otvoram ti dušu", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga, Nikola je otpevao i čuveni Đanijev hit "Njoj bih više verovao", a potom su usledili i glasovi - sva četiri "Da" i prolazak u sledeći krug.

- Nikola, ovo je bilo tvoje najbolje izdanje do sad, verovao ili ne. Jedva pričaš, možda je to rešenje - rekla je Jelena.

- Ja se sa njim mnogo mačujem, ne možeš ga uhvatiti, mnogo radi, nije došao jutros na probu, ide otkine se uveče, lud kao struja, katastrofa - rekao je Desingerica.

Potom je Jelena otkrila da su Nikola i Đani iz istog mesta sa Kosova.

- Moj deda mu je pravio bicikle - rekao je Nikola.

- Imaćemo problem jer su se naši kandidati tako uozbiljili, a neko mora i da ispadne. Ovo je bilo tvoje najbolje veče ikad, čak moram da kažem da si i na jedna bizaran način seksi, ko je zadužen za tvoj stajling - rekla je Jelena.

- Brato pokidao, dobre pantalone za bakšiš - rekao je Đani.

- Njih dvojica su dobar tandem, neka hemija između njih postoji - rekla je Jelena.

- To ti je gej, a tvoji fićfiriši kad dođu mokrim, poplava pantalonama - rekao je Desingerica.

- To je moda, to je trend. Svi najveći muškarci modni kreatori su gej. Ne možeš da budeš stalno u trenerci, ja bih tebe volela da vidim u otkopčanom odelu, da ti se vide dlačice - rekla je Jelena.

- I da me sprči neko - rekao je Desingerica.

- Žali Bože tog tela - rekla je Jelena.

- Neiskorišćenog - dodala je Bojana.

- Nisam dao da me Jelena iskoristi - rekao je Desingerica.

- Dobar ti je stajling i dobro je on iskreirao, ali ne daj Bože da ti je stavio belu trenerku - rekao je Bosanac.

- Čuje se da si bio bolestan, ali tvoja želja... Fascinantno mi je koliko si se trudio da pred tvojim zemljakom Đanijem da otpevaš kako treba. Čuje se da si prehlađen, ali vidi se koliko si se trudio - rekla je Viki.

- Pitao sam sina, da imamo kandidata iz Lipljana, on kaže: "Ćale, on je naš, lud ko struja, voli da cirka kao i mi" - rekao je Đani.

Autor: R.L.