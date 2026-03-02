AKTUELNO

Zadruga

Pakleni plan Teodore i Filipa: Rešili da nasamare Luku Vujovića, on joj dao instrukcije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oni se odlično zabavljaju!

Dok je Teodora Delić uživala u sređivanju noktiju iskoristila je priliku da Filipu Đukiću otkrije detalje o svojoj prodici. Ona je pričala odakle joj je majka i zbog čega se preselila, a on je pomno slušao.

pročitajte još

BEBIČINA NOĆNA MORA NA JAVI! Teodora i Filip legli jedno pored drugog u DONJEM VEŠU! (VIDEO)

Ovaj razgovor verovatno će se svideti njenoj majci Slavici Delić, koja ne krije da bi volela da Filip bude njen zet i zameni Nenada Macanovića Bebicu.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, to nije sve Filipu je čak palo na pamet da preko Teodore nasamari Luku Vujovića, pa joj je rekao šta da uradi čim se vrate u Belu kuću.

pročitajte još

NE SKIDAJU MU SE RUŽIČASTE NAOČARE: Bebica tvrdi da Teodorino srce pripada samo njemu, opcija da će se njena preljuba ponoviti NE POSTOJI: SREĆNI SMO

- Kad se vratimo ti mu reci: "Ličiš na starijeg Čačanina" - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Filip ima novu metu: Da li je Vanja Prodanović njega sledeća devojka? (VIDEO)

Zadruga

Anđela nahvalila Kristinu Buđevac za sve pare: Na njenu priču o silikonima svi su popadali od smeha, hit scena u kući Odabranih! (VIDEO)

Domaći

ONA BESNI ZBOG ANELI, ON JOJ PRUČIO DA IDE KOD FILIPA: Anita i Luka u žestokom sukobu, Uroš prozvao Vujovića da traži samo SIGURAN SE*S (VIDEO)

Zadruga

KAKO BI JOVAN OVO PODNEO?! Milosava i Asmin odigrali VRELI PLES, sve oči uprte u njih! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da veruje da ovoliko voli JEDNU STVAR! Terza otkrio bez čega to Sofija ne može! (VIDEO)

Košarka

HIT SCENA - JOKIĆ LUPIO 'ĆUŠKU' DONČIĆU! Luka ispalio sočnu psovku na srpskom, pa udario Nikolu u nezgodno mesto! (VIDEO)