Pakleni plan Teodore i Filipa: Rešili da nasamare Luku Vujovića, on joj dao instrukcije! (VIDEO)

Oni se odlično zabavljaju!

Dok je Teodora Delić uživala u sređivanju noktiju iskoristila je priliku da Filipu Đukiću otkrije detalje o svojoj prodici. Ona je pričala odakle joj je majka i zbog čega se preselila, a on je pomno slušao.

Ovaj razgovor verovatno će se svideti njenoj majci Slavici Delić, koja ne krije da bi volela da Filip bude njen zet i zameni Nenada Macanovića Bebicu.

Međutim, to nije sve Filipu je čak palo na pamet da preko Teodore nasamari Luku Vujovića, pa joj je rekao šta da uradi čim se vrate u Belu kuću.

- Kad se vratimo ti mu reci: "Ličiš na starijeg Čačanina" - rekao je on.

Autor: A. Nikolić