Našli mesto za još žešći SE*S?! Pogledajte gde je kamera uhvatila Anitu i Luku, rešili da se potpuno osame (VIDEO)

Dok učesnici spavaju, oni se sele u rehab!

Luka Vujović i Anita Stanojlović, kako je danas on otkrio tokom Igre Istine, nisu se posvađali čak 30 sati, te je tako istakao da su uplovili u mirnu luku, posle celokupnog haosa koji su imali prethodnih nekoliko dana.

Sada su njih dvoje rešili da se, naime, presele u sobu za rehabilitaciju, pa su tako dok su svi spavali, njih dvoje svoje stvari, uspomene, poklone, posteljine i ostalo prebacili u sobu za rehabilitaciju.

Autor: Nikola Žugić