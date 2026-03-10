AKTUELNO

Zadruga

Našli mesto za još žešći SE*S?! Pogledajte gde je kamera uhvatila Anitu i Luku, rešili da se potpuno osame (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dok učesnici spavaju, oni se sele u rehab!

Luka Vujović i Anita Stanojlović, kako je danas on otkrio tokom Igre Istine, nisu se posvađali čak 30 sati, te je tako istakao da su uplovili u mirnu luku, posle celokupnog haosa koji su imali prethodnih nekoliko dana.

Foto: TV Pink Printscreen

Sada su njih dvoje rešili da se, naime, presele u sobu za rehabilitaciju, pa su tako dok su svi spavali, njih dvoje svoje stvari, uspomene, poklone, posteljine i ostalo prebacili u sobu za rehabilitaciju.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u video-prilogu u nastavku detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Romantično upoznavanje Monike i Đoleta Kralja: Osamili se pored jezera, ona mu otvorila dušu (VIDEO)

Zadruga

Pakleni plan Teodore i Filipa: Rešili da nasamare Luku Vujovića, on joj dao instrukcije! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

LJUTA BORBA U BARAŽU! Njih četvoro su našli svoje mesto u četvrtom krugu (VIDEO)

Domaći

Uništio si je, nije napredovala beba: Terza ZAJECAO kada mu je Milica sasula BOLNU ISTINU u lice (VIDEO)

Domaći

ROKVIĆI SE SELE U NOVI SAD NAKON USPEŠNE MISIJE! Bojana progovorila o DRASTIČNOJ promeni: To je želja naše dece! (FOTO)

Zadruga

'SPAVAĆEMO SVO ČETVORO, PA KO PADNE, PAO JE!' Bojana i Miljana Kulić zaratile oko kreveta u Odabranima, pa našli način da reše PROBLEM! (VIDEO)