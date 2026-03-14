Karleuša ustala i poklonila se Sofiji Gajdobranskoj! Bosanac priznao: Da sam mlađi, ZAPROSIO BIH TE! (VIDEO)

Oduševila sve!

Sledeća kandidatkinja večeras bila je Sofija Gajdobranski koja je otpevala pesmu "Prvi sneg" grupe Sunokret, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, ona je izvela pesmu grupe Negativ "Ti me ne voliš". Posle ovoga žiri je rekao svoje - svi pozitivni glasovi i prolazak direktno u sledeći krug. Nakon glasova, njena mentorka je izašla na scenu i poklonila joj se.

- Pa odlično, super, prva pesma mi je više držala pažnju, da se naježim, za drugu ti je bio malo tanak glas, ali dovoljno za četiri da, i bilo mi je savršeno, Brodvej bajo - rekao je Desingerica.

- Nepogrešivo svi čujemo isto, ja se apsolutno slažem sa Despićem. Što se tiče prve pesme, ovo je jedno od najboljih izvođenja ikad. Druga pesma je dobra, ali nakon ove prve jako je teško ostati u tom kriterijumu, ne bih tražila dlaku u jajetu - rekla je Viki.

- Druga je teža od prve. Prva pesma kad si otpevala početak, prve dve reči, kad je došla zima ja sam se smrzao. A u drugoj pesmi, pa ko te ne bi voleo, ma volimo te svi, veruj mi - rekao je Bosanac.

- Svaka čast, odavno nisam čuo tako dobar glas, takve visine i pucanje u zvezde - rekao je Đani.

- Da sam mlađi 40 godina odmah bih ti ponudio da te oženim kad tako dobro pevaš - rekao je Bosanac.

