Ti si nadžak deda, 20 godina sediš tu, nijednu zvezdu nisi izrodio! Viki se nikad brutalnije obrušila na Bosanca! (VIDEO)

Ovakve reči nije očekivao.

Nakon što je Milan Bajin završio svoj nastup, njena mentorka Viki Miljković ušla je u žestoki verbalni obračun sa Bosancem, koji je jedini MIlanu dao "Ne".

- Bosanac, sve bih se ja sa tobom složila kad bi te iste zamerke našao i izgovorio takmičarima koji su duplo stariji od njega, a ti tad prećutiš i kažeš - pa može i ovako - rekla je Viki.

- Kome sam prećutao i šta, nemoj paušalno, ja sam rekao konkretno. Koji pevač, na kom mestu, i koja pesma - rekao je Bosanac.

- Ja se ne sećam ni moji kandidati koji pesmu su pevali. Ako neko sa svojih 15 godina - počela je Viki, ali ju je Bosanac prekinuo.

- Ja godine ne uvažavam - vikao je Bosanac.

- Ali kako smo kod tvoje Darie uvažili, i ona je imala sitnice koje nisu bile dobre - rekla je Viki.

- Što si glasala za Dariju - pitao je Bosanac.

- Zato što je fantastična u kompletu, ja nisam nadžak baba, kao što si ti nadžak deda. Mogli smo da idemo u sitna crevca. Godinama si tražio to u, a, i , e, 20 godina sediš po takmičenjima i tražiš to, a nijednu zvezdu nisi izrodio - vikala je Viki.

Autor: R.L.