Bosanac obećao Ognjenu Inđiću ALBUM ZA DŽABE, odmah isto tražila i Karleuša, on joj odbrusio: Platićeš u naturi (VIDEO)

Šta bi ovo?

Četvrti kandidat večerašnje emisije bio je Ognjen Inđić, koji se ovoga puta predstavio pesmom Halida Bešlića "Ja bez tebe ne mogu da živim", a njegov mentor je Bosanac.

Ognjen je potom otpevao i pesmu Darka Radovanovića "Dukat", a žiri sa njim nije imao dileme - sva četiri pozitivna glasa.

- Ovde se videlo da vrhunski pevači imaju problem da izaberu pesme. Četiri da, ti znaš da si brutalan, vrhusnki pevač, ali večeras četiri da na kredit, jer ove pesme nisu prilagođene tvom pevanju - rekla je Jelena.

- Ne sumnjam da će Dragan njemu da uradi prvi album, kao što je Saši radio - rekao je Kemiš.

- Je l' bez pare - pitao je Despić, a Bosanac je klimnuo pozitivno.

- Je l' može i meni jedna pesma tako, bez pare - pitala je Jelena.

- Samo u naturi - dobacio je Bosanac.

- Šta je vama ovo gledaju i stariji ljudi, porodični ljudi, mala deca - rekla je Viki.

- Pa i stariji imaju genitalije - rekao je Despić.

- U mojim godinama natura znači da donese malo maslinovog ulja, sira, kajmaka - rekao je Bosanac.

- Ne vadi se sada, žena će ti ovo čuti - rekla je Jelena.

- Ja ću prvi da drukam čika Dragana - rekao je Desingerica.

- Ti si kao i prethodni kandidat sad dobio bonus, jer si do sad bio fantastičan, nije problem u odabiru pesama... Prva pesma je bila dosta u falšu, bila ti je niska intonacija, nije ti dan, imao si dosta netačnih tonova, a druga je bolja. Dobar je odabir pesama, tvoj je fazon, ali nisi bio u svom maksimumu, ovo shvati kao podršku, kredit, mi znamo kako ti pevaš, ti zaslužuješ da ideš dalje, želeli smo da ti malo progledamo korz prste - rekla je Viki.

- Dobar si ti pevač, mi znamo unapred, ali možda si malo preagresivno to uradio, samo je do neke vežbe, dobre su pesme, samo ne treba da bude mnogo sa otvorenim ustima, negde nežnije... Inače ti si dobar kandidat, a dosta dobrih kandidata su se opustili - rekao je Desingerica.

- Kakva je situacija na Balkanu, ti ćeš Ušće uskoro da zakažeš - rekla je Jelena.

Autor: R.L.