Ne mogu da odlepim za ženom, a da je ne dodirnem! Luka otvoreno flertovao sa Majom, ona ga spustila na zemlju! (VIDEO)

Šta ovo bi?

Luka Vujović je dao mali budžet Maji Marinković.

- Mislim da možeš da vidiš da nema flerta, ja sam najavio da ću da ti se nasmejem, ali to ljudi znaju, ja sam dobacio da mogu da te imam kad hoću, ali ništa nije konkretno bilo da bi mogli da kažu da sam se zaljubio. Nemam šta loše da kažem za tebe, mislim da ne igraš rijaliti, čak i ne daješ značaj mnogim stvarima, ne spletkariš, ustaneš i kažeš u lice. Poslao bih te u izolaciju - ispričao je Luka.

- Hvala ti Luka, meni novac ne znači, ja sam sposobna žena. Nisi bio direktan kad je mišljenje o meni u pitanju, nikad nisam potencirala situaciju vezanu za naš odnos, čak i kad je bilo pitanje ti si ustao prvi a ja nikad nisam bila cinkara. Naš flert je davno završen odnos, ti si meni zanimljiv, imaš dobre fore, ali dopuštaš stvari koje ne bi smeo da dozvoliš sa 40 godina - rekla je Maja.

- Moram da kažem nešto na ono što su rekli: "On je odlepio za Majom". Ja ne mogu da odlepim za ženom dok je ne dodirenem, dok ne porazgovaram sa njom - naveo je Luka.

- Vi ste kataklizma koja nema budućnost, ali ja nemam ništa sa tim - rekao je Luka.

