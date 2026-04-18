E, sad smo sve videli! Mirnes Muslim napravio kafanu od bine, a onda se maskirao u šeika, svi POPADALI! (VIDEO)

Ovo će zaista biti viralno.

Sledeći je na veliku scenu "Pinkovih zvezda" izašao Mirnes Muslim, koji je otpevao pesmu Ace Lukasa "Reci", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga Mirnes je otpevao i pesmu "Mundian To Bach Ke" koju u originalu izvodi Panjabi MC, a žiri kod njega nije imao dileme, sva četiri "da" za Mirnesa.

- Tvoja sreća je što je ovo takmičenje preraslo u muzičko-humoristički program, ljudi vole da nas gledaju jer čuju fantastičnu muziku, ali se i nasmeju, zabave se. Ja znam, ljudi jedva čekaju subotu, dosta im je burnih tema, mračnih i onda gledaju nas, čuju dobru muziku, nasmeju se i ti tu plivaš dobro, ti jesi poseban, sviđa mi se to što radiš, sviđa mi se način na koji to radiš sa mentorom - rekla je Viki.

- Bravo za mentora, ljubim te u tu ćelavu glavu - rekao je Mirnes.

- Prošle nedelje si bio intonacijski bolji. Da li te je ponela euforija, pregledi - navela je Viki.

- Je l' kida mali - pitala je jelena.

- Ona je doktorirala svaku društvenu mrežu - rekao je Desingerica.

- Ja nemam nijednu društvenu mrežu, ja sam lažni, ja sam na Instagramu Viki Miljković fan klub, JK - rekla je Jelena.

- U prvoj pesmi je bilo dosta falša, ali taj fazon treba da teraš, svima nama je lepo. Ali izbegni Lukasa - rekao je Kemiš.

- Ti pozdravljaš mentora, i treba, sve ti je bilo dobro, pevanje ništa nije valjalo ništa. Ali probaj sledeći put nešto sa Filipina. Veliki ti je trud, ja to nagrađujem - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.