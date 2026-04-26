Irma Topolović nije ispunila očekivanja! Žiri saglasan: Ovo je tvoje najgore izdanje od početka!

Imaće novu šansu u baražu.

Irma Topolović sledeća je takmičarka koje je izašla na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda", a ona je ovoga puta izvela pesmu Zorice Brunclik "Ubile me oči zelene", a njena mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga je otpevala i pesmu Tanje Savić "Tako mlada", a onda je žiri rekao svoje - ona je dobila dva "ne" od Jelene i Bosanca, dok su Kemiš i Desingerica glasali pozitivno.

- Vi stvarno niste normalni, majke mi - rekao je Viki.

- Irma, najgore izdanje od početka takmičenja, ton u d*pe ubola nisi, prva pesma pakao, druga pesma tri pakla, ovo je bio podbačaj, to od tebe nisam očekivala - rekla je Jelena.

- Gde su oni bili ovih sedam krugova, ako je ona za četiri ne, ja sam dao da, da ne bi devojka ispala. Da sam prvi glasao dao bih ne, pisalo je prvo svuda ne - rekao je Kemiš.

- Kemiš je hteo da izvadi, da devojka ne ode direktno kući - rekao je Bosanac.

- Mirnes da ide u baraž, a ona da ispadne direktno. A drugo pevala je Zoričinu pesmu, ja ne mogu da ne glasam. Tanja je bila super. A Zoricu, malo je promenila melodiju, to je pevačka, narodnjačka pesma - naveo je Kemiš.

- Prvi interval u pesmi Zorice Brunclik, te tvoje oči, nijedan ton nisi čisto otpevala, svaki ton je bio nizak. A u drugoj pesmi, sve je bilo nesigurno, da ne kažem radroćkano, kao da si prvi put na ovoj sceni, ja od tebe očekujem mnogo više i mnogo sigurnije - rekao je Bosanac.

- Što se tiče ove bicurice mlade, meni se sviđa njen vokal, ona je Viki fazon i Cecin fazon, ja to gotivim. Meni se tvoj vokal sviđa, ali nije bilo bolje nego prošli put, od tebe se dosta očekuje, ne mogu da ti dam ne, jer ja volim način tvog pevanja - rekao je Desingerica.

- Je l' ste primetili da je Despić počeo najviše da priča, ne mogu više da ga smislim - rekla je Jelena.

- Daću ti medijskog prostora, dogovorite se samo - rekao je Desingerica.

- Irma je komercijalna, jako lepa, lepo obučena na sceni, ima pravo da se nekom ne sviđa. Jelena nije raspoložena, i to razumem. Bosanac je dao i prošli put Irmi ne, i bio iznerviran što je produkcija pustila. Produckija je propustila, a on hteo da crkne - rekla je Viki.

- Nemoj biti zla prema meni - rekao je Bosanac.

- Kemiš je dao ne - ispravio je Ognjen.

- Izvini se sad, žaliću se Tašketu - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.