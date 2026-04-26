Dala sam ti 'DA' jer ti gotivim tatu! Karleuša Kenana pustila na kredit, on se kroz iglene uši provukao do osmog kruga!

Ovo je bilo za dlaku!

Naredni takmičar ove večeri bio je Kenana Hadžić koji je ovoga puta izveo pesmu Halida Bešlića "Čardak", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga, Kenan je izveo i pesmu Saše Matića "Nije ovo moja noć", a žiri je bio jednoglasan - sva četiri glasa za njega.

- Hteo sam da vidim da li ima neko još karaktera sem mene, pa sam i ja izgubio, jer je bilo falš. Prva pesma nedopustivo da se ne ponovi refren od te pesme koja traži, sve ostalo što čini lepotu jedne interpretacije, to ti je kriva mentorka. Druga pesma falš, katastrofa - rekao je Bosanac.

- Ja večeras nisam dala da zbog pevanja, ovo je tvoje najgore pojavljivanje do sada, dala sam ti da, isključivo jer ti gotivim tatu inače ti ne bi dala da - rekla je Jelena.

- Nije samo zbog tate, ti si gledala u telefon, nisi ni slušala - rekla je Viki.

- Viki, ti si mojima davala ne, nisi gledala u telefon, nego si pričala sa Despićem - rekla je Jelena.

- A ovom Pazarcu, što sam dala da - rekla je Viki.

- Najbolje da si mu dala ne, onda bih ti dotrčala, i letela bi do Vrtopa nazad - rekla je Jelena.

- On je dobar momak, naša buduća zvezda, ja to potpisujem da će biti, da li je falš, nije falš, i Frenk Sinatra peva falš. Dečko je stvarno top - rekao je Kemiš.

- Ja ubacim fleš i nema falša - rekao je Despić.

Autor: R.L.