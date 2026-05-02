Ana Jokić obezbedila sebi direktan prolaz: Digla publiku na noge, a onda je Viki pecnula Karleušu (VIDEO)

Nastup za pamćenje!

Pod palicom Jelene Karleuše, naredni kandidat koji se predstavio žiriju u novom izdanju emisije "Pinkove zvezde" bila je Ana Jokić, koja je za svoju prvu numeru odabrala pesmu "Dođi" od Parnog valjka.

Za svoju drugu pesmu Ana je odabrala numeru muzičke grupe Flamingosi "Ludi letnji ples", a žiri je s osmehom posmatrao njen performans, te je tako njen nastup nagradio sa četiri glasa "DA".

Njen nastup možete pogledati u nastavku

Usledili su potom komentari žirija.

- Neću da pričam da li je falš ili nije falš, sviđa mi se sve, paketić super - rekao je Kemiš.

- Da pričamo o pevačkim umećima, ovo ne bi izgledalo ovako - rekla je Viki.

- Budi realna Viki, mnogo je napredovala - ubacila se Karleuša.

- Ti napreduješ iz kruga u krug, u odnosu na ono gde si krenula i na ovo sada, ideš uzlaznom linijom. Kada bih primetila da ti pevački to zapostavljaš, da samo nastavljaš da radiš na tvom nastupu i stajlingu, ali mora pevanje to i da prati. Intresantnija si mi za gledanje u odnosu na one koji samo stanu i pevaju - rekla je Viki.

- Meni se sviđa što je danas drugačija, ja sam gleda gde ima dugmiće da se otkopčaš. Meni si ti do ja*a, bomba - rekao je Desingerica.

- Meni je prva pesma bila dosta dobra, vrlo dobra, čak, čak i odlična. I mislim da praviš jednu grešku, pevaju se dve pesme, bez obzira na ovo što kolege kažu da neće obratiti pažnju na tvoje intonativne ispade, naročito u drugoj pesmi. Tačno je to da si uložila trud u igranje, jer šteta je pokvariti sa tim nekim tonovima koji se ponavljaju i sve vreme su van onoga što treba - rekao je Bosanac.

- Prvo, hvala kolege za ove divne glasove - rekla je Karleuša.

- Što mi tebi ne možemo da kažemo hvala - ubacila se Viki.

- Ti meni možeš mnogo puta da kažeš hvala...Ana, hvala tebi jer me nikada nisi izneverila, učinila si me jako ponosna u ovom takmičenju. Niko nije napredovao pevački kao ti, niko nema potencijal da bude kompletna zvezda u 2026. godini, kao što ti emituješ, pokazuješ i zračiš - rekla je Karleuša.

Autor: Nikola Žugić