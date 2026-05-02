Grdana, zamišljam je s rogovima u dvorcu: Karleuša dala NE Dariji Subotić (13), žiri ostao u potpunom ŠOKU (VIDEO)

Nisu mogli da veruju u ono što vide!

Trinaestogodišnja Daria Subotić pred stručni žiri istupila je s prvom pesmom "Ederlezi", čiji je mentor Dragan Stojković Bosanac.

Nakon ove pesme, ona je za drugu numeru odabrala pesmu "Dole na kolena", a na kraju stručni žiri dodelio joj je tri glasa "DA", dok je Jelena Karleuša dala "NE". Usledili su potom komentari žirija.

- Je l' si dobila nekada "NE" - pitala je Karleuša.

- Ne, nikada - rekla je Daria.

- Ja sam prva koja ti je rekla "NE" u životu?! Mislim da se preglumilo u obe pesme, finale je tvoje, ali mora da se zaustavi preglumljavanje. Prva pesma se tako ne peva manirski, delovalo je više kao mjuzikl nego pevanje "Ederlezi", druga pesma takođe. Želim da vidim kako reaguješ kada nemaš sva četiri "DA" - rekla je Karleuša.

- Kakva Grdana, riba je Grdana - rekao je Desingerica.

- Ja sam radio preko stotine ovih vokalnih solista, pevača, raznih kategorija i kvaliteta, ali takvu dinamiku, akcente, još kad se uzmu njene godine, u 13 godina takvu dušu da ispoljava kroz melodiju i kroz tekst, ja nisam sreo - rekao je Kemiš.

- Mnogo si slatka, da li ti dobila sva četiri "DA", sva četiri "NE", pola-pola, ono što ti je Bog namenio, niko ne može da ti oduzme. Tvoj put se vidi od malih nogu, naravno da moramo da naučimo u životu da dobijemo i da gubimo, život je pun nepravde i svega, ali mene su u životu te situacije razljutile, ali smo toliko da mi daju vetar u leđa da budem još bolja - rekla je Viki.

- Ja sam već rekao u prošlim krugovima, ne bih da se ponavljam. Ja ocenjujem trenutno stanje, dobro si otpevala, možda ima da je prva pesma improvizovana, meni se to svidelo. Drugu pesmu je dosta kandidata pevalo, mislio sam da ne može dobro da zvuči da se dobro otpeva, a meni se ovde svidela. Sviđa mi se kako glumiš i pevaš, niko nije to uradio da bude da ne smeta - rekao je Desingerica.

Autor: Nikola Žugić