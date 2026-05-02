Samo ću da te pogledam: Sofija Gajdobranski kiksnula u sedmom krugu, žiri ŠOKIRAN izborom pesama (VIDEO)

Nisu mogli da veruju!
Naredna kandidatkinja pod mentorstvom Jelene Karleuše, Sofija Gajdobranski predstavila se prvom pesmom, koja nosi naziv "Zagrli me".
Nakon toga, ona je otpevala i drugu pesmu, a reč je o numeri "Uske pantalone", pesmi Lepe Brene, a nakon ovog izvođenja, ona je dobila tri glasa "NE" i jedno "DA".
Usledili su potom komentari žirija.
- Je l' ste vi pogrešili - pitala je Karleuša.
- Ovo je kriminal - rekao je Kemiš.
- Ova druga pesma je zaklala priču, ali se meni sviđa što je to tako šok terapija, ja to volim, meni se to sviđa - rekao je Desingerica.
- Vidi, dobra je fora, pesma je dobra, ali je ti nisi dobro donela. To nije dobar fazon muzike koju ti izvodiš...Ti si ovde vrlo tanka bila u pevanju, pa malo se deri, pa se ne deri, ni za glavu ni za rep, jednom rečju, skandalozno - rekla je Viki.
- Loše je sve, sve je loše i ne bih dalje - rekao je Bosanac.
- Mislim da kao mama pogleda dete koje uradi nešto, samo pogled je dovoljan - rekla je Karleuša.
Autor: Nikola Žugić