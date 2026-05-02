Milan Bajin (15) kiksnuo pred žirijem! Nastala pometnja zbog glasova, Desingerica dao svoj sud: Ovo je bilo NEPRIPREMLJENO (VIDEO)

Ipak nisu mogli da progledaju "kroz prste"!

Milan Bajin, kom je mentorka Viki Miljković, predstavio se numerom "Od ljubavi do mržnje" Džeja Ramadanovskog.

Nakon toga, on je otpevao pesmu "I zanesen tom ljepotom", numeru Halida Bešlića, a na kraju on je imao dva "NE" i dva "DA".

Usledili su potom i komentari žirija.

- Nijedan kraj nije bio kako treba, Džej je bio bez dinamike i duše, ove pesme nisu za njegove godine. Drugo, ide u baraž, pa će baraž da kaže svoje - rekao je Kemiš.

- Toliko puno falša, neubedljivo, amaterski, da se zapravo vide tvoje godinice male, ovo je realno stanje. Mislim da se sada uozbiljilo takmičenje, a nisam sigurna da ti treba da ideš dalje - rekla je Karleuša.

- Prvo Jelena nisi morala da ga demorališeš i da mu daš u prvoj polovini prve pesme "NE" - rekla je Viki.

- Vi mi dajte onda znak kada smem da dišem, da prdnem, kada smem da glasam i trepnem - rekla je Karleuša.

- Nemoj da me zezaš, video je "NE" i tu je pao, kao da ga pljusneš hladnom vodom - rekla je Viki.

- Ja sam mogla to "NE" da pretvorim u "DA" - rekla je Karleuša.

- Što nisi?! 41 temperaturu je imao celu noć! Dobro se izborio i ovo što je otpevao - rekla je Viki.

- Viki, nećemo duple aršine - rekao je Kemiš.

- Što se ti buniš, ja tebi nisam zamerila ništa - rekla je Viki.

- Ja sam mogla da kažem za prethodnu takmičarku da ima temperaturu - ubacila se Karleuša.

- Mislim da možeš više od ovoga, nepripremljeno je, prva pesma je dosta ravna, dinamika ono...Nije bilo nešto emocija, bio si bolji prošli krug i ovo ti je neka opomenica. Da imaš predispozicije, imaš - rekao je Desingerica.

Autor: Nikola Žugić