Tvoje ludilo je postalo UZNEMIRUJUĆE: Karleuša se hvatala za glavu zbog Dimitrija, pa mu očitala lekciju o ponašanju (VIDEO)

Iskrena prema njemu!

Jelena Karleuša, članica žirija "Pinkovih zvezda", obratila se Dimitriju Dilberu nakon njegovog izvođenja, te tako nije štedela reči na njegov račun.

- Ti znaš da te baš gotivim, gotivim te jer si potpuno lud, mislim da se kod tebe nešto dešava, za šoubiznis je to jako dobro. Imaš taj neki stav ludački, izgledaš kao model, ali večeras pevanje nije bilo dobro. Tvoje ludilo je prešlo granicu i postalo je uznemirujuće, moraš da se iskontrolišeš, da ne izlaziš na scenu kao da si pobedio, pa izazivaš da ti tražimo dlaku u jajetu. Dva "DA" i dva "NE" je vrlo realno, nek ti ovo bude motivacija i lekcija da se smiriš. Dobar si frajer, dobro izgledaš, dobro se oblačiš, ali ovo moraš da smiriš - rekla je Karleuša.

Autor: Nikola Žugić