Robert Selinger posle šest krugova doživeo kiks! Usledio prekor zbog izvedbe, Karleuša ga brani svim silama (VIDEO)

Robert Selinger u novom izdanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", pod mentorskom palicom Jelene Karleuše, prvu numeru koju je otpevao bila je pesma "Kada padne noć".

Nakon toga, on je otpevao pesmu "Hajde da se volimo", a na kraju ove izvedbe on je imao dva glasa "DA" i dva glasa "NE".

Usledili su potom komentari žirija.

- Imam jedno pitanje za Viki, nevezano za glasanje...Šta ke*aš dok kandidati pevaju sve vreme - pitala je Karleuša.

- Je l' imamo pravo mi da pričamo?! Ne kaže se se*eš, kaže se: "pričaš" - rekla je Viki.

- Ti ne slušaš, ili čačkaš telefon ili pričaš. Alo, ćelavi, tebi se nisam obratila - urlala je Karleuša.

- Mi pričamo o kandidatu - rekla je Viki.

- Ja kada se obratim Despiću odgovara Viki, kada se obratim Viki, odgovara Despić, šta ste vi, Stanio i Olijo - urlala je Karleuša.

- Saslušali smo mi, prvu pesmu na pola, pa vidimo do kraja šta je - rekao je Desingerica.

- Svaki kandidat koji peva, ti pričaš sa Despićem! Komentarišeš kada završi pevanje je*em mu mater. Ekstremno nepoštovanje pevača i kandidata. Zamisli Viki da ti izađeš da pevaš, ućuti sotono! - rekla je Jelena.

- Ko pametniji - pitao je Desingerica.

- Evo ga opet ovaj demon, brate, ovo nema dalje - rekla je Karleuša.

- Bio si jako pevački rasturen. Ništa ti nije pošlo za glasom, u prvoj pesmi iole, ali u drugoj, nijedna visina - rekao je Bosanac.

- Kao što sam rekla Pavlu malo pre da je bio u falšu, i ti nisi bio tačan, samo u drugoj pesmi. Jako, jako falš. Više od pola pesme nisi bio u intonaciji, za ovaj krug takmičenja je to nedopustivo. Ja sam nekada mogla da progledam kroz prste, ali to zavisi koji je krug, za šta se i ka čemu se ide - rekla je Viki.

- Prošli put nas je čovek rasplakao, da li je moguće da za jedan krug da smo za to da ga izbacimo?! Po čemu si sigurna da ga oni ne bi izbacili?! - rekao je Kemiš.

- Ja glasam za sebe, to je moje pravo - rekla je Viki.

- Ma ko ti to priča, ti kao papagaj! Mislim da treba da krenemo drugačije da žiriramo - rekao je Kemiš.

Autor: Nikola Žugić