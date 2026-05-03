Dao sve od sebe! Ivan Brkić izveo Romaniju, žiri ga prekorio zbog lošeg pevanja (VIDEO)

Iskreni do koske prema njemu!

Pod mentorskom palicom Viki Miljković, nastupio je u "Pinkovim zvezdama" Ivan Brkić koji je kao prvu numeru otpevao pesmu "Romanija".

Za svoju drugu numeru otpevao je pesmu "Lubenica", a nakon izvedbe ove dve numere, Ivan je dobio tri glasa "NE" i jedno "DA".

Usledili su potom i komentari žirija.

- Po meni je bilo možda za još jedno "DA". Bilo je okej, nije me nešto raznelo, druga pesma ti je bila monotona, bez dinamike. Čeličiš se u baražu, ne znam šta da ti kažem - rekao je Desingerica.

- U prvoj pesmi od Bešlića, bio je falš. Ova Džejeva pesma, da skratim, to mu opšte ne leži, nije za njega, potpuno bledo - rekao je Kemiš.

- Ja verujem da je tebi kar*nje u glavi kada god pomisliš na mene...Ti si ćelavi deda, a Ivan je bio promukli dečko koji nije dodirnuo nijedan najviši ton u pesmama. Tražila sam nešto za šta da se uhvatim, ali to nije bilo pevanje - rekla je Karleuša.

- U pravu je Kemiš, ja ne znam da postoji reč: "Nevo, liš", uzmeš vazduh na: "liš"...Drugo, prvu pesmu si čak zaboravio u repeticiji kraj refrena tekst, tako je ispalo. Tonski, vrlo nestabilno, ali si se borio kao lav da bi izgurao. Druga pesma to nema blage veze sa ciganskom pesmom koju je napravio Dragan Knežević, nema veze sa Džejom i tim načinom tempa i onoga što nosi ta pesma - rekao je Bosanac.

- Za razliku od mnogo puta kada moji kandidati budu oštećeni, ja se ovog puta slažem sa kolegama, Ivan je zaista jako prehlađen, ali su alergični kada to kažem - rekla je Viki.

- Na bizaran način mi je ovaj dečko simpatičan, jedva sam dala "NE" - rekla je Karleuša.

- Ovog puta, da li je za tri ili dva "NE", nema razlike, nije bilo na visini zadatka - rekla je Viki.

- Jelena, gledam te danas, glava me boli, da li nisi možda u blagoslovenom stanju, jedeš ceo dan?! Tebe je bolje oblačiti, nego hraniti - rekao je Bosanac.

- Gladna sam, gladna sam ceo dan - rekla je Karleuša.

Autor: Nikola Žugić