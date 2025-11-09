Doživela kiks! Žiri prekorio Nevenu (21) zbog nedostatka energije: Bilo je mlako, dosadno i SMARAČKI (VIDEO)

Iskreni do koske!

Dvadesetjednogodišnja Nevena Stanisavljević iz Beograda kao svoju prvu numeru odabrala je pesmu "Manite se ljudi", a nakon ove izvedbe, ona nije imala nijedan glas stručnog žirija.

Kao sledeću numeru, ona je odabrala pesmu "Crveni lak", a ipak i posle ove pesme, glasovi se nisu pojavili.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Meni je to bilo jako tanko, tanko. Sve sam rekao, od sigurnosti, borbe, nema želje. Fino je to sve, ali ništa što kaže naš kolega, nisi ošurila ništa - rekao je Bosanac.

- Meni se ona u drugoj pesmi baš dopala, mislim da je njen kalup. Nekako smo sve to čuli, te boje koju ti imaš, možda nismo ovu prvu pesmu, ali mislim da će produkcija da ti da šansu, pa da se bolje potrudiš - rekla je Zorica.

- Ja mislim da se ti nisi lepo spremila. Lepa devojka, lepa haljina, prelepo izgledaš. Morala si ozbiljnije da se pripremiš. Pesme su smaračke, delovalo je neubedljivo i dosadno, nije bilo energije - rekla je Karleuša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić