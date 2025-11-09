AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Doživela kiks! Žiri prekorio Nevenu (21) zbog nedostatka energije: Bilo je mlako, dosadno i SMARAČKI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni do koske!

Dvadesetjednogodišnja Nevena Stanisavljević iz Beograda kao svoju prvu numeru odabrala je pesmu "Manite se ljudi", a nakon ove izvedbe, ona nije imala nijedan glas stručnog žirija.

Foto: TV Pink Printscreen

Kao sledeću numeru, ona je odabrala pesmu "Crveni lak", a ipak i posle ove pesme, glasovi se nisu pojavili.

Foto: TV Pink Printscreen

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Meni je to bilo jako tanko, tanko. Sve sam rekao, od sigurnosti, borbe, nema želje. Fino je to sve, ali ništa što kaže naš kolega, nisi ošurila ništa - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se ona u drugoj pesmi baš dopala, mislim da je njen kalup. Nekako smo sve to čuli, te boje koju ti imaš, možda nismo ovu prvu pesmu, ali mislim da će produkcija da ti da šansu, pa da se bolje potrudiš - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da se ti nisi lepo spremila. Lepa devojka, lepa haljina, prelepo izgledaš. Morala si ozbiljnije da se pripremiš. Pesme su smaračke, delovalo je neubedljivo i dosadno, nije bilo energije - rekla je Karleuša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

