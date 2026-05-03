Kako su ti roditelji dali da se tetoviraš?! Karleuša prekorila Aleksu, Viki i Despić mu dali savete ZLATA VREDNE

Izvor: Pink.rs

Naredni kandidat koji je istupio pred stručni žiri "Pinkovih zvezda" bio je Aleksa Marković koji se predstavio numerom "Kasno će biti kasnije".

Nakon ovoga, on je otpevao i drugu numeru, a to je bila pesma "Imam kuma ne rodi ga majka", a na kraju ovih izvedbi, Aleksa je imao četiri glasa "DA".

Usledili su potom i komentari žirija.

- Ovaj koji je dao "NE" nije čuo nijednu pesmu - rekla je Karleuša.

- Meni se sviđa vokal, odličan je, meni je to samo, kako da ti kažem, nije dobio dva...Meni se sviđa njegov vokal, ja samo uklopim u izvođenje i ostalih kandidata, ne bi bilo fer prema drugim nekim - rekao je Desingerica.

- Aleksa ima 17 godina, znači maloletan si, kako su roditelji dozvolili da se tetoviraš?! - rekla je Karleuša.

- To je bila moja volja i oni su to dali - rekao je Aleksa.

- Da si moje dete, pošto imam ćerku tvojih godina, ne bi imao tetovaže. Aleksa, prva pesma puno falša, ali druga pesma, odjednom si proradio. To je tvoj manir, treba da se smeješ, imaš čaroban osmeh, lep si kao anđeo kada se smeješ - rekla je Karleuša.

- Što se tiče prve pesme, ti želiš da pevaš Šabana i Šerifa, jedno je šta voliš da slušaš, a šta možeš da pevaš. Prva pesma nije bila dobra uopšte...Vrlo si umiljat, sladak si, kulturan si, lepo vaspitan i želim da pronađem ono što je dobro kod tebe. Pevaš pogrešne fraze, zapinješ kada hoćeš da ispevavaš, imaš taj rogobatni vibrato - rekla je Viki.

- Ja mislim da samo uz dobar odabir pesama koji je tvoja komfor zona, a to je sve kao druga pesma, ti si sigurno za četiri "DA" - rekao je Desingerica.

- Cakum pakum - rekao je Bosanac.

Autor: Nikola Žugić

