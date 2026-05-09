Đorđe Jovanović ZAKUCAO SVA ČETIRI DA! Zorica ga podsetila na žurku: Vezujemo vam oči i bićemo gole!

Njenu žurku ne sme da propusti.

Naredni kandidat ove večeri bio je Đorđe Jovanović, koji je izveo Adilovu pesmu "Veruj u nas", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga Đorđe je izveo i pesmu Ljube Aličića "Nekada smo ti i ja", a žiri je kod njega bio saglasan - sva četiri da i direktan prolaz u deveti krug.

- Ja ne znam šta se dešava iz kruga u krug, da li ti je sad neko drugi birao pesme, da li je kamerman, nije to za tebe, mi ovde da padnemo u nesvest, da plačemo, vrati nas tvom repertoaru, neću da te zovem na žurku, šalim se. Nisu mi se pesme dopale u tvojoj interpretaciji, ali sam toliko slaba na tebe, ovo je da jer hoću da dođeš na žurku - rekla je Zorica.

- Zorice, a šta ćemo da jedemo? A šta da obučem - pitala je Jelena.

- Spremićemo ti neke travke zaboravke. A da obučeš - ništa. Ima da im vežemo oči i da budemo gole, oni da pevaju. Ulaz je džabe, izlaz se naplaćuje - rekla je Zorica.

- Ti se meni iz kruga u krug sve više dopadaš, sviša mi se i izbor pesama, sviđa mi se kad malo rizikuješ, kad izađeš iz okvria, a mislim da to možeš, a i dobro je za posao, super ti ide, ti si super, malo si se bucnuo, ali je nebitno s ozbirom da si toliki talenat - rekla je Jelena.

- Đole kida - rekao je njegov mentor Desingerica.

Autor: R.L.