Zadruga

Želi da ovo ima na umu u svakom momentu: Maja Marinković podsetila Sofiju na njen bitan potez prošle godine! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne sme to da zaboravlja!

Maja Marinković podsetila je Sofiju Janićijević da je ona jedina koja je podržavala nju i Borislava Terzića Terzu dok su ih svi ostali osuđivali, ali čini se da Sofija ovako velike stvari zaboravlja.

- Kako si srećna - rekla je Maja.

- Ti si me podržavala - rekla je Sofija.

- Uvek, štikle od 800 evra sj*bala zbog vas - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majke ti? - upitala je Sofija.

- Majke mi - rekla je Maja.

- Baš ti dobro stoji ona duga kosa - rekla je Sofija.

- Je l' da? Inače, niko mi nije oprao posteljinu sem Milene i Dače. Mislim se mrš u p*čku materinu, uzela sam sama da perem - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što nisi Terzi rekla da opere? - upitala je Sofija.

- Ma kakvi - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

