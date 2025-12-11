Želi da ovo ima na umu u svakom momentu: Maja Marinković podsetila Sofiju na njen bitan potez prošle godine! (VIDEO)

Ne sme to da zaboravlja!
Maja Marinković podsetila je Sofiju Janićijević da je ona jedina koja je podržavala nju i Borislava Terzića Terzu dok su ih svi ostali osuđivali, ali čini se da Sofija ovako velike stvari zaboravlja.
- Kako si srećna - rekla je Maja.
- Ti si me podržavala - rekla je Sofija.
- Uvek, štikle od 800 evra sj*bala zbog vas - rekla je Maja.
- Majke ti? - upitala je Sofija.
- Majke mi - rekla je Maja.
- Baš ti dobro stoji ona duga kosa - rekla je Sofija.
- Je l' da? Inače, niko mi nije oprao posteljinu sem Milene i Dače. Mislim se mrš u p*čku materinu, uzela sam sama da perem - rekla je Maja.
- Što nisi Terzi rekla da opere? - upitala je Sofija.
- Ma kakvi - rekla je Maja.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić