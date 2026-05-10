Zakucavanje za sam kraj! Haris Kajević oborio s nogu sve, ide u deveti krug!

Bio je jako dobar.

Poslednji takmičar ove noći bio je Haris Kajević, koji je izveo pesmu Adila Maksutovića "Ljubi me po sećanju", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Odmah potom on je izveo i Đanijevu pesmu "Bolje mi je", a žiri kod njega nije imao dilemu - sva četiri da i direktan polaz u sledeći krug.

- Rekla sam ti da skineš naočare, jer moramo da vidimo tvoju emociju sa lica, a oči su najbolji pokazatelj emocija, kad si stavio naočare kao da sam slušala ploču, bilo mi je potrebno da vidim tu emociju, tako si ih šornuo, svaka ti čast - rekla je Zorica.

- Bravo, bravo, bravo - naveo je Bosanac.

- Ovo je jedno od tvojih boljih pojavljivanja, prošli put smo te pecnuli, ali ste dobili adrenalin i stimulaciju da budete bolji - rekla je Viki.

- Odlično, bolje nego prošla dva kruga, dobro je to bilo bajiću moj - rekao je Desingerica.

- Kad sam ga zagrlila, on tako lepo miriše, koji ti je to parfem, ceo studio miriše - rekla je Jelena.

