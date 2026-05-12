Da li znate zašto je Kemiš KEMIŠ? Evo kako je Miroljub Aranđelović DOBIO NADIMAK!

Čuveni harmonikaš i producent Miroljub Aranđelović, na sceni je preko pola veka, a svi ga znaju pod nadimkom Kemiš.

Suprug naše legendarne pevačice Zorice Brunclik, trenutno joj pomaže u mentorisanju kandidata u najgledanijem muzičkom takmičenju na ovim prostorima "Pinkove zvezde", a sada je počelo da se spekuliše i nagađa o tome kako je Kemiš zapravo dobio nadimak.

Na društvenim mrežama ljudi su počeli da se pitaju kako je nastao Kemiš od Miroljuba Aranđelovića, a onda je jedan od korisnika došao do rešenja.

- Kemiš se zove Miroljub Aranđelović, što implicira da su ga zvali Miške, što dalje implicira da je od Miške nastalo Kemiš jer - šatrovački! - pisalo je u jednoj od objava.

Dakle, Kemiš je šatrovački pročitan nadimak Miške, koji je očigledno nastao od njegovog imena Miroljub. Da li ste vi znali za ovo?

Autor: R.L.