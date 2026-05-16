Sofija Gajdobranski nije bila na VISINI ZADATKA, Zorica ofirala Despića i Viki: Produkcijo, oni se DOGOVARAJU! (VIDEO)

Bilo je napeto.

Sofija Gajdobranski sledeća je izašla na veliku scenu i izvela pesmu Marije Šerifović "Deo prošlosti", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je otpevala i pesmu "Carte Blanche" koju u originalu izvodi grupa Oktobar 1864, a onda je žiri dao svoje glasove - ona je dobila tri pozitivna glasa, dok je samo Desingerica dao negativan glas.

- Imala si mnogo boljih izvođenja, prva pesma je bila sunovrat, druga je bila dosadna, a ti si neko ko ovo može da ošuri baš jako, ne znam šta se desilo, nešto si mi popustila i energetski, ali opet je dobro što produkcija može da te pusti, tako da je okej - rekao je Desingerica.

- Ti si meni presimpatična, kao i Damiano, drugačija si, originalna, posebna, pozitivna, uvek nasmejana, tvoj osmeh je iskren i od uva do uva, baš ga volim. Ali poslednja dva ako ne i tri kruga, to nije kako treba, znamo šta možeš a dajem ti podstrek, da te častim, pa kredit, ali ne može uvek. U prvoj pesmi si imala dosta falšta, i to je bilo izraženo, čula sam falš i stojim iza toga, u drugoj pesmi nije bilo energije ni žara, bilo je poludnosadno, čekali smo imali kraja, čim to čekam, druga pesma nije donela svoje, ali evo i ovog puta podrška i kredit, pa neka produkcija odluči - rekla je Viki.

- Ja hoću da pitam produkciju šta ćemo da radimo jer se Despić i Viki dogovaraju, ja sam lično čula Despića koji je rekao njoj: "Daj joj da, da produkcija odluči" - rekla je Zorica.

- Despić je faktor - rekao je Desingerica.

- Ne izazivaj, biće krvoprolića u ovoj emisiji - rekla je Jelena.

- Niko nije rekao o Irmi da ne zna da peva, već je problem što si ti vaše visočanstvo rekla da ćeš ti to preslušaš pa ćeš da odlučiš. Šta će da se desi jer se njih dogovaraju. Ako je njen kandidat onda je obavezno njegovo da - rekla je Zorica.

- Onda će Jelena da popuši još jedno ne od Viki, pa da se zahvali Zorici - rekao je Despić.

- Ti si popušio odavno, budaletina jedna neopevana, samo se nemoj isticati svojom pameću... Kad smo svi dali da, ovaj Stepić nije imao šta da ti da ne, Ognjene ti bi trebao da joj daš da prođe jer se oni dogovaraju - rekla je Brunclikova.

- Ne znam šta je u pitanju, ali si bila non-stop intonativno klimava. Ovi koji se dogovaraju oni nemaju kredibilitet ni karakter muzičara pa se proveravaju. Dobila si moj glas, moguće je da ti se omaklo, pesme su odlično izabrane, ali vokal ti nije bio dobar. Van tonaliteta, druga pesma, taman kreneš pa ne ide, pukne glas. Ali ja kao dobar čovek cenim tebe kroz sve krugove takmičenja i ovog puta sam ti dao da, ali sledeću emisiju koju budemo radili povedi računa, kod tebe je viši nivo lestvice nego kod nekih tamo - rekao je Bosanac.

Ognjen je odlučio da Sofija ide u baraž.

Autor: R.L.