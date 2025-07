Nije im se posrećilo: Sofija se pogubila na kvizu znanja, Karić se nije izborio za sledeći krug! (VIDEO)

Napeto!

Finalisti najgledanijeg rijalitija u regionu danas su na teškim mukama. Voditelj Darko Tanasijević stavio je njihovo znanje na test, a na red je došao Stefan Karić.

1. Za koji grad je vezano stvaralaštvo Mikelanđela? Veneciju, Firencu ili Veronu

- Ne znam, ali ću da kažem Firencu - rekao je Karić i to je bio tačan odgovor.

2. Miroslav Antić je rođen u?

- Sremskim Karlovcima - odgovorio je on, a to nije bio tačan odgovor, pa se ni on nije plasirao dalje.

Na red je došla Sofija Janićijević.

1. Najviši čin u ratnoj mornarici je? Kapetan, admiral, pilot, general?

- Ako je ratna mornarica mislim da je kapetan - rekla je Sofija i to nije tačan odgovor, nego admiral.

2. Šta od sledećih nije programski jezik?

- Dvoumim se, prolog ili java, a mislim da je prolog - odgovorila je ona, a to nije bio tačan odgovor.

3. U četvrt finale svteskog kupa u fudbalu plasiralo se osam reprezentacija. Parovi su određeni žrebom, Pera zapisuje imena pobednika, koliko lista može da zapiše? 7,8,14, 16, 64, 128

- 64 - rekla je ona, a ni to nije bio tačan odgovor.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić