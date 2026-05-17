Od njega ovo niko nije očekivao! Robert Selinger priredio NAJLOŠIJE SVOJE IZDANJE, moraće da pronađe put u baražu! (VIDEO)

Od njega se mnogo očekuje.

Robert Selinger naredni je takmičar ove večeri koji se predstavio pesmom Parnog valjka "Jesen u meni", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Odmah potom on je izveo i pesmu "Kesten" grupe Alisa, a onda su usledili glasovi žirija - on je dobio tri da, dok je samo Bosanac glasao negatvino.

- Njegov pogled u mene, klimanje glave sve kaže. Prva pesma potpuni rastur, intonativni, nesigurnosti, nedonošenje, zbunjenost, sve što ta pesma ne nosi, druga pesma, pokušaj vađenja po svaku cenu, drži, ne daj se. Nisi bio dobar, a tvrdim da si najbolji u svojoj klasi takmičenja, ne znam šta se desilo, ali je znak podrške da bi reagovala, neću da snosim odgovornost ni prema tebi ni prema sebi - rekao je Bosanac.

- Ja sam promenila u ne, ali pošto si jedini pradstavnik ovog žanra, ja sam preuzela na sebe da ti dam ovaj nezasluženi glas. Ne znam šta ti je bilo, kao da te neko od pozadi podbada. Ja nemam srca da ti ne dam da - rekla je Zorica.

- Sve se slažem sa kolegama, ali imaš i ti pravo da nekad malo podbaciš, večeras i podbacio to je činjenica, možda je i za dva da, ali neka ti ostane, sve su ti reklo - navela je Viki.

- Prošli krug je bio bolji, bilo je upečatljivo i zasluženo, a ovo je kredit, malo na kamatu jer znamo šta možeš - rekao je Desingerica.

- Ja mnogo očekujem od tebe, nemoj da me razočaraš moraš da daš 300 posto, nije bilo dobro večeras ispod svih tvojih standarda, ti si jedan od najboljih ako ne i najbolji pevač ovog takmičenja, očekujem da pobediš - rekla je Jelena.

Produkcija je odlučla da Robert ipak ide u baraž večeras.

