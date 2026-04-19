Ovo je tvoje najlošije veče! Žiri nacrnio Mervana Mehmedovića, Karleuša počela HISTERIČNO DA SE SMEJE: Ti si čaroban, tebe volim najviše! (VIDEO)

Mentorka će se boriti za njega.

Mervan Mehmedović sledeći je kandidat ove večeri koji je izveo pesmu Dina Merlina "Da je tuga snijeg", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Fatmira Sulejmanija "Kad se duše sretnu", a nakon ovoga usledili su glasovi žirija - on je dobio pozitivne glasove od Desingerice i Viki, dok su Bosanac i Kemiš glasali negativno.

- Po meni pogrešan izbor pesama - počeo je Bosanac.

- Šta, brutalne pesme, i brutalno otpevao - vikala je Jelena dok je vršitala od smega.

- Ako možemo da kažemo nešto, a ne mentor da se smeje ovako. I Dragoljub se vratio - konstatovao je Kemiš jer se i Desingerica smejao.

- Sad se tek restartujem, upao sam u neku depresiju i sunovrat, imao sam neke misli, kao da će da mi se smuči. Kao poslednja ekskurzija ali sad sam se oraspoložio - rekao je Despić.

- Mislim da ti je preagresivno pevanje bilo u prvoj pesmi, bilo je prećerano za taj klavir, ja kažem što je dva ne, ja sam ovde izvođač radova, pvc stolarija, parket, stavljam linoleum, hoblujem, bukiran sam, Desingerica tarket - rekao je Despić.

- Nisi ti loš pevač, ali nije bilo nešto da padnemo u nesvest, pesma za klub okej, ali ovo je takmičenje - reklao je Kemiš.

- Meni se to dopalo, znaš šta te je poremetilo, pevao si harmoniju jednu, klavir je svirao drugu harmoniju, klavir te poklopio, i tu se njima pokvarilo, jer nisu te čuli. Jer u toj pesmi moraju te emocije da se otvore. U drugoj pesmi falilo je ritmike, bio si dobar, ali si se borio, kao da se rveš, ali sveukupno, bilo je okej. Nije bilo ovo tvoje najbolje izvođenje. Daleko od toga da si bio loš - rekla je Viki.

- Meni si ti bio prvi put u drugom krugu, kad si izveo kantatu Amalipe, ja sam bio oduševljen sa tobom, pokazao si raskoš, a sad ovo je bilo toliko sirotinjski, ravno si pevao, kao da si pevao za sebe, ali da ne smetaš komšijama. Izgubio si dinamiku, druga pesma, nigde ritma, prosto dosadan si bio, nemoj se ljutiti, bilo je predosadno, ništa se nije dogodilo sem tvog glasa - rekao je Bosanac.

- Stoji to da je druga pesma bila malo ritmički lošija, ali ti si pevač drugih emocija, prva pesma je bila predivna i tu nema šta da se priča, ja te najviše volim i najviše podržavam i mislim da si čaroban, idemo u baraž i pevaš prvu pesmu - rekla je Jelena.

Autor: R.L.