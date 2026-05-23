Pevačice drže koncerte, a ne znaju ton da ubodu uživo! Karleuša svim silama brani Anu Jokić, Zorica pobesnela: Nemoj da vređaš!

Odmah turbulencije.

Prva kandidatkinja ove večeri bila je Ana Jokić, koja je ovoga puta izvela pesmu Dženana Lončarevića "Tako lako", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je izvela Nikolijinu pesmu "Kako posle mene", a onda je žiri glasao - ona je dobila tri "da", dok je samo Zorica glasala negativno.

- Ja sam Ani rekla već da mora biti pevanja, meni ove dve pesme ne da nisu za nju... Prva pesma od Dženana prosto si izvređala pesmu, ja stvarno gledam u tebe kao u televizor, a onda sam rekla sebi: "Čekaj, čekaj, moraš malo i da čuješ", a to što sam čula nije bilo za da, a ni za direktan prolaz, ja ti želim mnogo sreće, sigurno ćeš uspeti u životu - rekla je Zorica.

- Ti u suštini, kako si krenula si propevala, e sad, da li ima vremena mesta u ovom takmičenju da ti sebe izvedeš na put jednog solidnog pevača, mislim da ima. Biranje pesama je jako teško, ali ako ništa drugo, u odnosu na sve pevačice na našoj estradi, ti najbolje pevaš, bolja je igračica - rekao je Bosanac.

- Pa nemoj da vređaš - rekla je Zorica.

- Zorice prave pevačice koncerte koje ne mogu jedan ton da ubodu na nastupu lajv - rekla je Jelena.

- Ja sam slušala Nikoliju lajv, ne bih se složila - rekla je Viki.

- Ko priča o Nikoliji, uključi mozak - rekla je Jelena.

- Ana ti dobro igraš, ali lutko tanko pevaš, slabo, nerazumno, intonacija i tona nigde - rekla je Viki.

- Nije mi bilo mega, ali ne znači da neće biti - rekao je Desingerica.

Produkcija je odlučila da Ana ipak ide direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.