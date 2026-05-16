Ana Jokić RAZVALILA! Žiri ostao zabezeknut njenim performansom, Zorica pecnula Jelenu: Da joj pokažeš kako da igra uz ovu pesmu! (VIDEO)

Karleuša se odmah upalila.

Naredna kandidatkinja koja je izašla na velelepnu scenu bila je Ana Jokić koja je ovoga puta izvela pesmu Nataše Bekvalac "Ponovo", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je otpevala i pesmu svoje mentorke "Upravo ostavljena", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Anu.

- Ana, da je bilo falša, bilo je more falša, ali da si dobra, jako si dobra, to se zove šoubiznis, u prvoj pesmi je trebalo još gasa, ali ti si tako dobra, izgledaš brutalno, prelepo, privlačiš mi pažnju, ja sve vreme gledam u tebe, na pamet mi nije palo da pogledam u telefon, a veruj mi to je velika retkost, ti si mala top, za posao i za ovo. Ne zameram ti falša, ti si meni držala pažnju, jako si dobra i neka ti je sa srećom, hajde ćao - rekla je Viki.

- Vidiš kad odabereš laku pesmu drugu kako dobiješ glas, a ne prvu pesmu zavalila tešku, ovakve pesme biraj limunade, to znači da pratim, omladinu podržavam i bravo, samo lagane pesme kao što je druga - rekao je Bosanac.

- Ej bre Bosanac, ne k*ki ovo ti je lagana pesma - bila je besna Jelena.

- Mico, ti si prošli put pevala Dina Merlina, i rekla sam ti da to nije za tebe, biraj ono što je taman da se skroji po tvojoj meri, ovo od Nataše Bekvalac, vidi se da si to savladala, meni isto kao Nataša, samo si malo temperamentnija od nje. U ovoj drugoj možeš da pokažeš Jeleni igranje uz tu pesmu, čini mi se da Jelena ne zna na taj način, bila si savršena - rekla je Zorica.

- Bomba, bolje nego prošli krug i požrtvovanije, odličan odabir pesama, od svih ljudi u ovom šou imaš najveći potencijal, samo ti treba dobar producent - rekao je Desingerica.

- Da mogla bih da naučim i ovakvo igranje, ali čisto da znaš Zorice ja kad pevam ovu pesmu ja visim sa 30 metara, imam neki drugi pristup, radim salto unazad, ali mogu da naučim i ovo, svaki put mislim da mi je to poslednji put, ali u tome je i draž - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.