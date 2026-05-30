Ja sam tvoj fan! Zorica dala najlepši kompliment Đorđu Jovanoviću, Jelena mu poručila: Žao mi je što Šaban nije sa nama da te čuje!

Svima je glavni favorit!

Đorđe Jovanović naredni je takmičar ove noći koji je izveo pesmu Šabana Šaulića "Cveto", a njegov mentor je Desingerica.

Odmah potom on je izveo pesmu "Volja Božija" Emira Habibovića, a onda je žiri glasao - sva četiri da za Đorđa.

- I Zorica njegov fan, Đorđe, Emir Habibović je odličan pevač, i on je neko ko je Šabanove pesme pevao mnogo lepo, kvalitetno, tačno i uživala sam u njemu, e sad kad ti budeš došao na ovu zabavu, zvaću Emira da čuje kako ti njegovu pesmu pevaš. Ja razmišljam o tome da ti toliko dobro pevaš da ne treba više da se takmičiš, treba da budeš prvi, ja se potpuno slažem, za tebe navijam svim srcem - rekla je Zorica.

- Delimično se slažem da ti treba da budeš prvi u tom fahu muzike, stvarno si u tom žanru neprikosnoven. Ja sam imala tu privilegiju i čast da godinama sedim pored Šabana Šaulića, nisam ga poznavala tako dobro kao Zorica, ali imala sam privilegiju da radim sa takvim umetnikom, on je bio taj belkanto pevač koji se jednom rađa. Ti imaš to nešto, žao mi je što Šaban nije tu sa nama da može da te čuje - rekla je jelena.

- Ti si hit na društvenim mrežama, nisi lep, nisi zgodan, ne mešaš, ali najbolje pevaš - rekla je Zorica.

- Imao si kroz ovo takmičenje fantastičnog mentora, koji te sa toliko ljubavi, posvećenosti gurao napred, da je to velika i dobra stvar, zajedno smo se borili i vezali za tebe ja ti stvarno od srca želim da na toj žurci zajedno proslavimo i da mnogim velikim zvezdama pevaš - rekla je Jelena.

- Ti pevaš odavde, bravo majstore - rekao je Bosanac pokazujući na grudi.

Autor: R.L.