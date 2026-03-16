Ja sam sin jedinac, ti mi dođeš kao mlađi brat: Anđelo nahvalio Murata, shvatili da su prijatelji za ceo život! (VIDEO)

Svima sasuo sve u lice!

U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Murata. On je veliki budžet dao jednom od svojih najboljih prijatelja u "Eliti" Anđelu Rankoviću.

- Anđelo je osoba kao i Maja, kad sam svima delio hranu i nisam imao ništa dao mi je sve što ima. Krenuli smo da se družimo, a u životu ne znam osobu koja je živela kao ja u tri različite države, priča različite jezike kao ja. Rekao bih da imam slične vrline i kvalitete, fudbal, španska kultura, putovanja, uživanje. Mislim da je ovo Anđelova najteža sezona jer sa svima ratuje. On neće da ulazi u vezu jer je sazreo. Mislim da bi samo sa Aneli ušao u vezi. Mislim da je Anita pobedila zbog Anđela i njegove podrške - govorio je Murat.

- Svakome si rekao lepe reči i kritikovao. Svaka ti čast i treba da budeš ponosan jer si došao u našu zemlju i ušao u rijaliti gde ne mogu da se snađu osobe koje ulaze više puta ili su starije od nas. Čast mi je jer sam te upoznao i jer si moj drug. Ja sam sin jedinac, a ti mi dođeš kao mlađi brat - dodao je Anđelo.

- Nerio, mislim da si sazreo otkako si došao u rijaliti, ali ne zbog kose nego zbog ponašanja. Skačeš i stojiš uz svoju ženu. Spustio si loptu sa Aneli jer znaš da ti je jedina porodica. Smatram da Hana ne utiče loše, ali bih joj ja zamerio kad ti govori da ne ustaješ za nju kad treba i posle toga ovde loše govore za tebe. Treba privatno da ti govori, a ne za stolom, jer to loše utiče na vašu sliku. Moraš da pustiš da on priča i provodi vreme sa Aneli jer mu je to tetka - govoeio je Murat.

Autor: A. Nikolić