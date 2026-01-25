Sam se ponižavaš kad ideš od devojke do devojke: Terza učitao lekciju Filipu, želi da ga nauči kako da ne bude lak muškarac! (VIDEO)

Sve mu sasuo u lice!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković.

- Oni su imali neki gard i animozitet prema meni. Ovde kad smo došli oni su bili deo krda. Teodora se promenila za 1000 stepeni prema meni i zaista mi je postala draga jer ima više poštovanja od 90% ukućana prema meni. Ja njima u svađi nisam ostala dužna. Što se tiče Filipa stvarno se dugo poznajemo i ja njega mnogo volim. Teodora mi je draga, Filipa duže poznajem i ceo dan razmišljam... Poslaću Filipa, žao mi je Teodore - rekla je ona.

- Ja bih sad trebalo da vređam najstrašnije Teodoru kao Bebica Sofiju, ali ja to neću da radim jer ljudi pokazuju svoju veličinu. Imam pravo da vređam koliko god želim, ali neću da radim. Krenuću od Filipa, on je sjajan momak i podseća me na Mateju Matijevića. On je meni mnogo drag, gledam ga kao druga. Mogao sam da ti zameram neke stvari, ali nisam hteo u tim trenucima. Maju niko nije terao da ima odnose sa tobom, kao ni ostale devojke. Ti se sam ponižavaš kad ideš od devojke do devojke, tako sam i ja pa sam ispao lak muškarac. Ne ide u ovim godinama da radimo neke stvari. Mnogo si dobar momak i za tebe mogu da kažem da si mi drugar. Vidim da me poštuješ, nikad me nisi uvredio i podsećaš me na mog rođenog brata. Teodora, mislim da si mnogo rečitija nego što si bila. Sama znaš kakav je odnos, a ja da se mešam ne želim. Ja sam se mešao u ono što si mi govorila za Filipa i bio sam golub pismonoša. Ona je meni odala utisak da joj se Filip dopao i stvari koje mi je pričala za Filipa sam videla. Mislim da si sebe ukanalila kad je bila veridba i ceo taj period si se gledala sa Filipom, a onda raskinula veridbu i legla sa Filipom. Tvoje ponašanje mi se ne sviđa, bahato se ponašaš, ponižavaš ljude, video sam i Sofiji da dobacuješ. Ostavljam Filipa - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić