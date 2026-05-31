Rapsodija Mervana Mehmedovića! Dobio sva četiri 'da', izveo pesmu Zorice Brunclik i sve bacio na kolena!

Oduševio je sve!

Sledeći takmičar ove noći bio je Mervan Mehmedović, koji je izveo pesmu Zorice Brunclik "Ne dam ovo malo duše", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Milana Stankovića "Faktor rizika", a onda je žiri rekao svoje - sva četiri da za Mervana.

- To samo govori koliko smo dobri mentori bili, kakve smo pevače stvorili, treba da budemo ponosni a ne da guramo u baraž na silu - rekla je Viki.

- U sledećoj emisiji ćemo dati da mora da ispadne četvoro - rekao je Ognjen.

- Članovi žirija, oni bez nas ne mogu, mi ako se udružimo, oni ne postoje, radiće kako mi kažemo - rekla je Jelena.

- Mi ako se udružimo 22. ide u finale - rekla je Viki.

- Ti si Mervane bio odličan, neću još da govorim šta ja mislim, bio si odličan - rekao je Ognjen.

- Meni se on u prvoj i dopao, u drugoj ne, ali svaka ti čast, mnogo je lepo bilo, srećno - rekla je Zorica.

- Tonski je bilo super, ali ja prvu pesmu ne volim u muškom izvođenju, jer je Zorica udarila takav ženski pečat, da to kad muško peva zvuči nemuški. A druga pesma, ne znam čemu služi, svega je bilo, nekakva gužva, uvodi, vokali, ali sve si ti to pevao, sa takvim bućkurišem ti si se izborio, pesma zvuči kao kad pomešaš kolače, sarmu i pečenje - rekao je Bosanac.

- Moj glas zbog prve pesme, moja omiljena pesme od Zorice, stvarno volim tu pesmu i rado je pevam - navela je Viki.

- Ćuri šlihtaro, šlihtarice naša Vrtopačka - rekla je Jelena.

- Čuli smo Viki tu kadencu - rekao je Bosanac.

- Ti si tu Zoričinu pesmu jako lepo pevao, nisi silovao, nisi se iživljavao, otpevao si sa ukusom, sofisticirano, druga pesma, falilo je energije, nisi imao dovoljno, nisi probio, prva je bila savršena i zasluženo moj glas - rekla je Viki.

- Mene je iznenadila prva pesma, prvi put čujem u muškom rodi, ispratio si sve delove koje Zorica radi, i druga je bila dobra, ali me je prva oduševila - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.