Sukob Zorice i Jelene zbog Mervana Mehmedovića: Nije pevao dobro kao tvoj Pavle

Moraće sreću da potraži u baražu.

Mervan Mehmedović bio je sledeći takmičar koji je izašao na velelepnu binu "Pinkovih zvezda" i otpevao Adilovu pesmu "SInovi tuge", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Mervan je zatim otpevao i pesmu Zdravka Čolića "Mangupska", a onda su usledili glasovi - on je dobio dva da od Desingerice i Viki, dok su Bosanac i Zorica glasali negativno.

- Prva pesma nema veze, od onog refrena, nisi imao snage da izdržiš, bilo je sve intonativno klimavo, pokazao si da ovo nije nikakva pesma bez njegovih ukrasa, ništa, druga Čola, lepo refren kaže, ti nisi ni potpaljivao, ni zapalio, jedino babi ako si se obraćao. Ti si odličan pevač, ali ti je teško pesmu izabrati, držiš se Adila kao pijan plota, ali ti nemaš taj filing, nemaš taj romski pop, emociju, on peva klarinetke ukrase, a ovo je pop muzika, ako ne skineš jedan njegov triler, pesma se ogoli, kao kad spavaš pa padne jorgan. Ovako ne pevaju sigurno španci, jer oni imaju najbolje pop romske varijante. Ti si zablistao u drugom krugu sa Amalipe i tu si se sabrao sa ukrasima, dozirao ih na jedan beli način, sve si nas kupio, a sad si se pogubio - rekao je Bosanac.

- Ja ću se složiti sa većinom onoga što je Bosanac izgovorio, baš si se pogubio, to nisi ti, nadam se da si svestan toga, moraš da se popraviš, da uvežbaš, sad srećno ti bilo - rekla je Zorica.

- Ne znam na osnovu čega bih komentarisao, napravili smo standard od početka emisije, ako je to kriterijum ti bi trebalo da dobiješ četiri da, neki kandidati koji su prošli, mene je sramota da komentarišem - rekao je Desingerica.

- Nije bilo savršeno, ali kakve smo kriterijume postavili od samog početka, bila je dobra energija - rekla je Viki.

- Da li mislite da je Mervan lošiji pevač od Pavla - rekla je Jelena.

- Uhvati se za tvoju prvu kandidatkinju, šta se hvataš za mog Pavla - bunila se Zorica.

- Zašto je Mervan lošije pevao, nije pevao dobro kao Pavle - rekla je ironično Jelena.

- Stvarno si smešna, da porediš nekog ko nema veze sa Mervanom, hvataj se za tvoju kandidatkinju, hvataš za Pavla kog bi pojela ko maca slaninu - branila se Zorica.

Autor: R.L.