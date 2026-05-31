Kenan Hadžić se provukao na kredit, kroz IGLENE UŠI! Karleuša se obratila Ognjenu: Kome pretiš ti?

Napeto!

Kenan Hadžić sledeći je kandidat koji je izašao je na scenu "Pinkovih zvezda" i izveo pesmu Harisa Džinovića "Ja ništa više nemam", a njegova menotrka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je izveo pesmu Enesa Begovića "Da si lijepa kao nekad", a onda je žiri rekao svoje - sva četiri da za Kenana.

- Nisu svesni šta ćemo im uraditi - rekao je Ognjen na račun toga što svi kandidati dobijaju sva četiri da.

- Kome ti pretiš ti - rekla je Jelena.

- Ovo je tvoje najslabije izvođenje i pojavljivanje na ovoj sceni, Viki će da presluša, pa će da kaže da li smo bili u pravu. Bio si falš, ne znam koliko da prebrojim, ali ja sam promenila u da jer mi je Ognjen tako rekao - rekla je Zorica.

- Ovo što je Zorica rekla je istina, prva pesma bezvoljna, neuvežbana, pokušaj na neki pop manir, to nema veze sa životom, druga pesma, samo si drhtao da li ćeš ući u refren koji je durski, vrlo loše, vrlo nesigurno, čak te i grlo ne služi nešto, ne valja ništa, ali neka ti ovog puta prođe jer si stvrno bio dobar svih ovih krugova, ovo je bilo poklonjeno - rekao je Bosanac.

- Meni je bila lepa ova prva pesma, emotivna, nežna, još tako lep momak, još iz Sarajeva, ma ide da i neka puca, neka gori Balkan - rekla je Jelena.

- Možda bih se složio malo sa Zoricom i Bosancem, četiri da, ali zato što si bio dobar do sad, sad je bilo malo između, malo odabir pesama je bio dosadan - naveo je Desingerica.

- Druga pesma je dosadna, nikad čula, daj mu neku bomba pesmu, ovo je koska, nije za njega - rekla je Jelena.

Autor: R.L.