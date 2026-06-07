Žiri dao potpuno oprečne komentare Valentini Savović! Viki se žalila da joj je bilo dosadno, Zorica poručila: Bila si BOMBA!

Nisu bili složni.

Valentina Savović sledeća je takmičarka ove večeri koja je izvela pesmu Aleksandre Radović "U inat prošlosti", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Ona je potom otpevala i pesmu grupe ET "Tek je 12 sati", a kada je završila sa nastupom, žiri je dao svoje ocene - ona je dobila tri da i jedno ne od Viki Miljković.

- Već sam u prethodna dva ili tri kruga davala kredit, ne može uvek. Dopao mi se odabir pesama, ali ti nisi prodrla, kao da imaš neki limit, kao da ti je matirana i boja i sve, super si, super izgledaš, đuskaš, ali jednostavno dođe do limita i ne prođe dalje. Ne dotakne me, po svim kriterijumima, nije me dotaklo, poželela sam da pogledam u telefon, da zevam, da se protegnem, pa sam se zadržala, jednostavno me nije dotaklo - rekla je Viki.

- Ti si meni bila hidrogenska bomba u ovom nastupu, prošli put si bila metiljava, nije bilo to to, kad nešto zapamtim onda se time i vodim. Ovoga puta sam bila u strahu, kakva li će Valentina biti, međutim, ti si meni večeras bila bomba, iskreno rečeno - rekla je Zorica.

- Meni se sviđa tvoja boja glasa, bila si bolja nego pretprošli krug. Možda ta druga pesma nije takmičarska, fale neki vokali i tako to, ali taj peskovit vokal i limitiran dopada, meni je prijalo - rekao je Desingerica.

- Jedno od tvojih najboljih pojavljivanja za moj ukus, obučena si za deset, iznela si i prvu i drugu pesmu, ja ne znam, prokinula si ono ćebe koje si imala u boji vokala, bio sam vrlo skeptičan da li ćeš uspeti, pa sam bio malo i grub, ali si mi bila top, otmena, urbana, izgled, stas i glas, doviđenja - rekao je Bosanac.

- Opasna bicurica, dobra r*bičica - dodao je Desingerica.

Produkcija je odlučila da Valentina ipak ide u baraž.

Autor: R.L.