Damiano Roi bez i jedne jedine greške! Otišao pravo u polufinale, žiri oduševljen: Nebo se otvorilo, ovo je bilo uživanje!

On je genijalan.

Damiano Roi sledeći je takmičar ove večeri koji je izveo pesmu grupe Legende "Ne veruj", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu "Grande Amore" koju u originalu izvodi Il Volo, a žiri kod njega nije imao dileme, sva četiri "da".

- Srećno - bilo je sve što je rekla Zorica.

- Bravo, bez greške, uživanje je bilo, naročito pred finale, nebo se otvorilo, lepota - rekao je Bosanac.

- Od početka takmičenja jednu grešku ti nisam našla, ti nam očistiš dušu, opereš uši, resetuješ nas, vratiš nas, ma bravo, ne sad, nego od početka takmičenja ti nijednu promil greščicu ti nisam našla - rekla je Viki.

- Bilo je solidno okej, složio bih se sa svima, svaka čast - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.